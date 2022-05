O Sine Amazonas disponibiliza 139 vagas de emprego nesta segunda-feira (23). Há chances para pessoas com ou sem experiência e escolaridade a partir do ensino fundamental.

As vagas são para operador de telemarketing, caseiro, instrutora de língua inglesa, faturista, vendedor externo, pintor, auxiliar mecânico, artífice, operador de cftv, técnico em edificações, analista contábil, analista fiscal, analista de trade marketing, pintor naval, polidor de veículo, vendedor de peças automotivas, operador de munck, motorista urbano, vendedor interno, supervisor comercial, designer gráfico, encarregado de solda, consultor de vendas (itacoatiara), entre outros.

Há, também, oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). Neste caso, as chances são para técnico em segurança do trabalho, soldador, servente de obras, auxiliar administrativo, analista contábil, analista fiscal, auxiliar de serviços gerais, conferente, pedreiro, bombeiro hidráulico, auxiliar de depósito e mecânico automotivo.

Os requisitos variam de acordo com a função e o Sine informa que as vagas são rotativas. Isso significa que elas podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme demanda dos empregadores e preenchimento.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas ofertadas pelo Sine Amazonas deverão acessar o portal Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho, fazer a atualização do cadastro, e em seguida acessar o Portal do Trabalhador do estado amazonense, para anexar o currículo na vaga desejada. No endereço é possível obter, também, outras informações sobre as posições disponíveis.

Além disso, quem não tiver como se candidatar pela internet poderá se deslocar até a sede do Sine Amazonas, localizada na avenida Djalma Batista, 1.018, bairro Chapada, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 14h.