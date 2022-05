SINE de Porto Alegre – RS disponibiliza vagas de emprego

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No estado do Rio Grande do Sul, o Sistema Nacional de Emprego de Porto Alegre disponibiliza abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Supervisor de vendas comercial Técnico de contabilidade Técnico de edificações Operador de máquinas de usinar madeira Pedreiro Pintor de obras Programador de comunicação de sistemas Vendedor porta a porta Vendedor pracista Vigilante Analista fiscal – economista Apontador de produção Armador de ferros Assistente de vendas Montador de andaimes – edificações Motorista de caminhão Operador de caixa Recepcionista, em geral Representante comercial autônomo Serralheiro Soldador Supervisor da mecânica de precisão Supervisor de operações na área de controle de produção Auxiliar de cozinha Auxiliar de escrituração fiscal Auxiliar de lavanderia Auxiliar de linha de produção Bombeiro civil Caldeireiro de manutenção Carpinteiro Varredor de rua Vendedor – no comércio de mercadorias Vendedor de serviços Consultor de vendas Costureira em geral Desenhista detalhista Eletricista Eletricista de instalações de prédios Eletricista de manutenção industrial Tecnólogo em mecânica Torneiro mecânico Trabalhador rural Tratorista operador de roçadeira Auxiliar técnico de montagem Auxiliar técnico eletrônico Azulejista Coletor de lixo Comprador Condutor maquinista motorista fluvial Empacotador, a mão Empregado doméstico nos serviços gerais Gerente de bar e lanchonete Gerente de produção Gesseiro Inspetor de qualidade Inspetor de qualidade – nas indústrias Instalador hidráulico Mecânico de automóvel Auxiliar de manutenção predial Auxiliar de serviço de copa Auxiliar técnico de mecânica Caseiro Ceramista Chefe de cozinha Mecânico de manutenção de máquina industrial Mecânico montador Reparador de telefone Técnico eletricista Esteticista de animais domésticos Farmacêutico Fresador

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial do Sine e cadastra-se na função desejado.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

