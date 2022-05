SINE/IDT de Sobral – CE abre vagas de emprego

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No estado do Ceará, o Sistema Nacional de Emprego e o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (Sine/IDT) de Sobral abre novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Programador de sistemas de computador Representante comercial autônomo Supervisor da manutenção e reparação de veículos pesados Técnico de refrigeração (instalação) Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação Terapeuta ocupacional Agente de recrutamento e seleção Agente de vendas de serviços Atendente de mesa Auxiliar de cozinha Auxiliar financeiro Bombeiro hidráulico Caçambeiro Chapista de lanchonete Cirurgião dentista Confeiteiro Cortador de roupas Costureira de máquinas industriais Cozinheiro de restaurante Supervisor de vendas comercial Técnico de análise química Técnico de enfermagem Fonoaudiólogo geral Funileiro de automóveis (reparação) Garçom Gerente comercial Gerente de serviços de saúde Gerente de vendas Instalador fotovoltaico Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados Médico neurologista Médico psiquiatra Operador de carregadeira Operador de equipamento de escavadeira Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias Supervisor de área de operação elétrica Supervisor de costura do vestuário Técnico de enfermagem do trabalho Técnico de manutenção elétrica Cuidador de idosos Eletrotécnico Empregado doméstico nos serviços gerais Enfermeiro Engenheiro eletricista Farmacêutico Instrutor de cursos livres Marceneiro Mecânico de automóvel Mecânico de manutenção de caminhão a diesel Mecânico de motor a diesel Operador de retroescavadeira Pintor de veículos (reparação) Polidor de veículos Auxiliar administrativo** Auxiliar de estoque** Auxiliar de limpeza** Auxiliar de linha de produção**

** Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão comparecer na sede do órgão, localizado na Rua Cel. João Silvestre, nº 201, Centro, e cadastra-se no cargo desejado.

