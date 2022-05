Em busca de uma oportunidade para ingressar ou se recolocar no mercado? Esta pode ser a sua chance, já que o Sine Maceió inicia a semana com mais de 100 vagas de emprego. Além das posições efetivas, há opções também para estudantes em busca de estágio.

As vagas são para trabalhar nas áreas de serviços, comércio, varejo, construção civil e gastronomia, nos cargos de alinhador de veículos automotivos, analista de controles internos, atendente de balcão, auxiliar administrativo, auxiliar de açougue, auxiliar de confeitaria, auxiliar de jardinagem, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção, auxiliar de padaria , açougueiro, calceteiro, chefe de cozinha, chefe de pista, comprador, consultor de vendas, consultor de vendas, operador, conferente, cozinheiro, copeiro, costureira, cumim, departamento pessoal, eletricista, faturista, fiscal de prevenção de perdas, fisioterapeuta (dermato-funcional), garçonete, gerente comercial, gerente de restaurante, lavador de carro, mecânico automotivo, operador de caixa, operador de caixa, operador de empilhadeira, pedreiro, promotor de vendas, recepcionista clínica, repositor, supervisor de vendas, técnico em segurança do trabalho, técnico de manutenção, vendedor interno, vendedora e vigilante. Os estágios, por sua vez, são destinados a universitários dos cursos de direito, administração, assistência social e ciências contábeis.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão enviar o currículo para o imosine.semtabes@gmail.com, informando o nome da posição desejada no assunto do e-mail.

Além disso, os candidatos que preferirem poderão entregar o currículo pessoalmente, na unidade de atendimento do Sine Maceió, que fica no 2º piso do Shopping Popular, no Centro. O posto de atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 14h.

O Sine disponibiliza um número de WhatsApp no (82) 9 8879-1919 e 0800 082 6205, para ligação, para os candidatos que precisarem/desejarem obter mais informações.