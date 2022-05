Sine Piauí disponibiliza 109 vagas para esta semana

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) do Piauí disponibiliza 109 vagas de emprego para esta semana. Do total, aproximadamente 49 são destinadas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), em um movimento para ampliar a diversidade e inclusão nos processos seletivos da região.

Dentre as vagas destinadas a ampla concorrência figuram as posições de Auxiliar Operacional de Logística, Borracheiro, Caldeiro de Manutenção, Carreteiro, Costureira em Geral, Cozinheiro Geral, Eletricista, Empregado Doméstico, Encarregado de Manutenção, Gerente de Restaurante, Líder de Manutenção Mecânica, Mecânico, Mecânico de Manutenção de Tratores, Mestre de Obras, Peixeiro, Soldador, Supervisor de Operações Logísticas, Técnico de Rede, Técnico de Refrigeração, Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática e Técnico Mecânico. Grande parte das oportunidades exige experiência anterior de, no mínimo, seis meses no cargo desejado.

Já para as pessoas com deficiência, as chances são para os cargos de Analista de Inventário, Auxiliar de Almoxarifado, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Linha de Produção, Caixa de Loja, Carpinteiro, Eletricista, Estoquista, Pedreiro, Preparador Físico, Recepcionista Atendente, Servente de Obras e Técnico em Segurança do Trabalho.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas, de ampla concorrência ou exclusivas para PCDs, deverão ter cadastro no Sine. Este pode ser realizado online, pelo portal Emprega Brasil, ou diretamente na unidade do Sine Piauí.

É importante notar que o atendimento no órgão – para encaminhamento ou atualização cadastral – está acontecendo mediante agendamento prévio pelo site. Basta acessar o endereço http://www.sine.pi.gov.br/index.php, escolher um dos postos disponíveis e selecionar o melhor dia e horário.

Além do currículo, no dia do atendimento, quem não tiver cadastro, precisa apresentar todos os documentos necessários para formalizar o cadastro e poder pegar a carta de encaminhamento.