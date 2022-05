Sistemas de Governo: definição e tipos      

Sistemas de Governo: resumo para as suas provas

O termo “sistemas de governo” é usado para definir o tipo de governança usado na organização de um determinado Estado.

Existe mais de um tipo de governo e é importante que você saiba quais são os principais deles, uma vez que os sistemas podem aparecer em questões de história e de geografia dentro das principais provas do país, como o ENEM e os vestibulares.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre os sistemas de governo. Confira!

Sistemas de Governo: definição

O sistema de governo de um país é o tipo de governança utilizada na organização do mesmo.

Com o passar do tempo, os Estados alteraram aspectos de seus sistemas. As transformações aconteceram por motivações políticas, econômicas e também sociais.

Vamos conhecer, a seguir, os principais sistemas de governo.

Sistemas de Governo: tipos

Monarquia

Na Monarquia, o rei é o detentor do poder. O poder é, por sua vez, hereditário, ou seja, transmitido do monarca para os seus descendentes. O tempo de permanência no cargo é, ainda, vitalício.

A monarquia é dividida dois tipos: Monarquia Absolutista, na qual o rei tem poder absoluto e ilimitado e Monarquia Constitucional/Parlamentarista, na qual o primeiro-ministro é o responsável pelo governo da nação.

República

Na República, o poder pode estar nas mãos do presidente (quando o sistema em vigor é o presidencialismo) ou nas mãos do primeiro-ministro (no caso do parlamentarismo).

Nos dois casos, a eleição ocorre de forma direta por voto popular ou indiretamente por colégio eleitoral, no qual os representantes são escolhidos pelo povo. Os políticos ficam no poder por um tempo previamente determinado.

Semipresidencialismo

Esse não é totalmente presidencialista e nem totalmente parlamentarista, sendo marcado por uma união de ambos. Nesse caso, o presidente é eleito pelo povo e o primeiro-ministro é o chefe de governo.

Porém, o presidente pode desfazer o parlamento, escolher e demitir o primeiro-ministro e tomar conta da política externa, o que não acontece no parlamentarismo.

A França, por exemplo, faz uso do semipresidencialismo como tipo de governo.

Sistemas de Governo: exemplos

Conheça, a seguir, os sistemas adotados por algumas das principais potência do mundo na atualidade:

Reino Unido = Monarquia Constitucional

Itália =República Parlamentarista

Estados Unidos = República Presidencialista

Japão = Monarquia Constitucional