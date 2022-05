Site reúne serviços da plataforma gov.br para estudantes

O governo federal reuniu os serviços e informações disponibilizados pela plataforma gov.br a estudantes da educação básica à superior em apenas um site. Desse modo, os estudantes poderão acessar todos os serviços por meio da página Perfil do Cidadão Brasileiro Estudante. Acesse aqui.

Por meio do Perfil do Cidadão Brasileiro Estudante será possível acessar programas do Ministério da Educação (MEC), como o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), por exemplo. As informações e acesso aos exames Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e outros também estão disponíveis.

Além disso, a página também funcionará como uma espécie de atalho que possibilita obter ou protocolar documentos, fazer pesquisas em universidades, institutos ou outras entidades educacionais e obter informações sobre programas de assistência social e serviços de finanças, impostos e gestão pública.

A página permite ainda que estudantes com deficiência e estrangeiros busquem por serviços especializados e fornece uma biblioteca digital e informações sobre infraestrutura, trânsito e transportes de estudantes.

De acordo com o MEC, o site ajudará também os estudantes na busca por um emprego. Isso será possível a partir do cadastro de currículo no Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Nesse sentido, a pasta explica que o Perfil do Cidadão Brasileiro Estudante “concentra diversas informações e serviços voltados para o público estudantil, tornando mais fácil para o usuário navegar na plataforma e encontrar o que deseja”.

Com informações da Agência Brasil.

