SMTT Penedo realiza blitz educativa sobre a campanha Maio Amarelo

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) de Penedo realizou nessa sexta-feira 13, uma blitz educativa na praça ao lado do Largo de Fátima devido a campanha Maio Amarelo.

De acordo com Marcos Antônio Sacramento, Coordenador do setor de Educação no Trânsito da SMTT Penedo, a ação teve como o objetivo conscientizar a população sobre os perigos do trânsito.

“Estamos conscientizando os condutores de transportes automobilístico para que as leis de trânsitos sejam respeitadas, evitados acidentes”, acrescentou Marcos Antônio

O taxista Evaldo Vieira considera que é de grande importância uma ação como essa. “Acho importante pois alerta a população para evitar acidentes e também para a nossa proteção”.

Os profissionais da SMTT distribuíram laços, panfletos e adesivagem nos transportes que passaram durante a blitz.

O Maio Amarelo surgiu em 2011 para chamar a atenção da sociedade para os altos índices de mortes e feridos em todo o mundo, conscientizando a sociedade a respeito da responsabilidade de todos que integram o trânsito.

