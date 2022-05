Sodexo abre NOVAS vagas de emprego; veja os cargos

A Sodexo, especializada em serviços de alimentação e gestão de instalações, divulgou oportunidades de trabalho a serem preenchidas no país. Aqueles que se interessarem em realizar candidatura para a vaga deve se atentar aos requisitos e qualificações exigidos. Confira a baixo quais são as vagas ofertadas.

Sodexo divulga oportunidades de trabalho para o país

Líder mundial no setor de prestação de serviços de alimentação e gestão de instalações do mundo, a Sodexo está presente em vários países e conta com uma equipe de colaboradores de mais de 412 mil pessoas.

Como forma de manter a excelência no atendimento a seus clientes, a empresa divulgou por meio da plataforma infoJobs, novas oportunidades de trabalho para o país. Confira abaixo.

Assistente Executivo – Diretoria (São Paulo);

Mecânico de refrigeração (Rio de Janeiro);

Ajudante de Cozinha (São José dos Campos);

Oficial de Limpeza – Vaga para PCD (Itatiba);

Técnico em Nutrição (São Paulo);

Eletricista (São Paulo);

Analista de Planejamento Financeiro (São Paulo);

Oficial de serviços Gerais (Petrópolis);

Copeiro Hospitalar (São Paulo);

Auxiliar de Limpeza (Guarulhos);

Açougueiro (Curitiba);

Analista de Controladoria (Brasil);

Saloneiro (Macaé);

Gerente de Unidade Operacional Adjunto (São José dos Pinhais);

Consultor de Desenvolvimento Organizacional (Porto Alegre);

Auxiliar Administrativo (Guarulhos).

Como se candidatar

As vagas descritas acima são algumas das ofertadas pela Sodexo. Acessando o link de participação o candidato terá acesso a todas as vagas anunciadas e poderá cadastrar o currículo. É importante ainda, conferir os requisitos e exigências para cada cargo e se certificar que se enquadra na vaga.

Saiba tudo sobre as vagas de emprego divulgadas diariamente aqui, no Notícias Concursos, e mantenha-se atualizado em primeira mão.