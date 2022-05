SODEXO tem NOVAS vagas de emprego para todo o país

A SODEXO, uma das maiores empresas de alimentação e gestão de instalações do mundo, anunciou vagas de emprego pelo Brasil. Para se candidatar, é necessário cumprir alguns requisitos especificados na página de inscrição. Veja abaixo quais são as oportunidades disponíveis e saiba como se inscrever.

SODEXO anuncia vagas de emprego para candidatura

Fundada em 1966 na França, se dava inicio a trajetória de uma das maiores empresas de alimentação e gestão de instalação de todo o mundo, a SODEXO. Só no Brasil há mais de 2000 unidades e 42 mil colaboradores.

Com atuação em vinte e três estados e no Distrito Federal, a instituição anunciou vagas de emprego a serem preenchidas. Veja, a seguir, quais são os cargos disponíveis e faça sua inscrição.

Analista Administrativo (São Paulo);

Gerente de Unidade Operacional (Ribeirão Preto);

Analista de Cobrança (Porto Alegre);

Analista de Logística (Barueri);

Assistente Financeiro (porto Alegre);

Chefe de Cozinha (Banco de Talentos);

Oficial de Manutenção (Banco de Talentos);

Chefe de Cozinha Instrutor (Goiânia);

Consultor de Desenvolvimento Técnico (São Paulo);

Coordenador de Processos (Porto Alegre);

Engenheiro de Segurança do Trabalho (Porto Alegre);

Gerente de Contas Estratégicas (São Paulo);

Gerente de Operações (Manaus);

Gerente de Unidade Operacional (Osasco);

Supervisor de Varejo (Porto Alegre).

Como se inscrever

Os candidatos que quiserem fazer parte do quadro de funcionários da SODEXO, devem cumprir os requisitos descritos em cada vaga. As oportunidades acima são apenas algumas das disponibilizadas pela empresa. Para conferir mais a respeito das vagas disponíveis e de como fazer a inscrição, acesse o link do participante.

