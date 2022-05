SONDA abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A empresa SONDA, provedora de serviços de TI em toda a América Latina, novas posições de trabalho no Brasil. A empresa está contratando profissionais que se encaixem com o perfil das vagas oferecidas, além de possuir experiência profissional e facilidade com o trabalho ao público. Acompanhe mais informações relevantes.

SONDA anuncia novas posições de trabalho

Presente em mais de dez países, a empresa SONDA é uma referência em soluções de Ti, utilizando tecnologias modernas e eficientes para garantir o melhor resultado aos seus usuários. Em busca de profissionais que se encaixem com o perfil da companhia, foram divulgadas novas oportunidades de trabalho para ocupar diferentes níveis hierárquicos.

Segundo informações consultadas através do site InfoJobs, a empresa está oferecendo os seguintes cargos:

Técnico em Sistemas de Redes – Santana do Parnaíba;

Técnico de Suporte – São Paulo;

Técnico de Suporte e Field Services Volante – São Bernardo do Campo;

Administrador de Sistemas – São José dos Campos;

Agente de Service Desk – Santa do Parnaíba;

Técnico em Infraestrutura Servidores – São Paulo;

Técnico de Suporte para Impressoras – Boa Vista;

Analista de Testes de Sistemas – Brasília;

Desenvolvedor Full Stack – Santana do Parnaíba;

Técnico de Monitoramento – São Paulo.

Como realizar sua candidatura

Para os profissionais que buscam uma recolocação no mercado de trabalho, se inscrevam no processo seletivo da companhia SONDA. Os interessados devem atender às exigências da função que pretende exercer, pois somente serão aceitos candidatos que atendam todas as exigências. As candidaturas serão feitas de maneira online, através da página de inscrição.

