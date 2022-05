Sorteio da +milionária atrasa; entenda o que houve

No último dia 28 de maio aconteceu o primeiro sorteio do concurso +Milionária, a mais recente loteria da Caixa Econômica Federal. Na ocasião, o prêmio era de cerca de R$ 10 milhões de reais.

Então, para acompanhar todos os resultados das dezenas, confira abaixo todas as informações necessárias. Além disso, saiba como jogar nessa loteria e tentar conquistar o prêmio.

Saiba mais sobre o sorteio da loteria +Milionária

O primeiro sorteio da +Milionária ocorreu neste sábado, dia 28. Sendo assim, de agora em diante acontecerá semanalmente, todos os sábados. Aliás, a sua inauguração aconteceu logo na abertura dos sorteios, às 8:00 da noite em ponto. A transmissão ocorreu tanto nos canais da Loterias Caixa, no YouTube e Facebook como na TV, por meio da emissora RedeTV!

Dessa maneira, para garantir o prêmio milionário máximo, é necessário acertar todos os 6 números e os 2 trevos na cartela. Então, se quiser arriscar a sua sorte, compre sua cartela, faça sua fezinha e aguarde o sorteio semanal aos sábados.

Qual foi o resultado do primeiro sorteio da +Milionária?

Nesse primeiro sorteio inaugural, do concurso de número 1, os números que saíram foram:

01 – 03 – 07 – 15 – 23 – 44

E quanto aos trevos da sorte, saíram neste sorteio os algarismos 02 e 04. Como dito, não houve vencedor. Dessa maneira, o prêmio acumulou e o próximo concurso acontece neste sábado, dia 04 de junho.

O atraso da divulgação do resultado

Em divulgação feita pela própria agência caixa, os resultados de sorteios ficariam disponíveis na plataforma das Loterias Caixa online, imediatamente após o sorteio. Portanto, no site da loteria caixa, você pode visualizar todas as faixas de premiação e os ganhadores por cidade.

Além de ter todas as informações necessárias sobre os resultados dos sorteios da loteria milionária, você também pode ter acesso à seção de apostas. Com isso, pode realizar a sua no próprio site.

No entanto, houve um problema técnico no site. Ou seja, quem apostou e desejava saber como foi o resultado, não tiveram o acesso imediato. Sendo assim, este problema preocupou o público que desejava saber dos números. Ainda mais, para quem não pôde acompanhar o sorteio ao vivo.

Foi reportado que até domingo (29/05), às 11 h da manhã, ainda não estava disponível os resultados dos sorteios feitos no dia anterior.

No entanto, a partir desse horário, a situação voltou ao normal. Porém, a Caixa não se pronunciou quanto ao motivo do atraso. Agora, saiba como participar e apostar na +Milionária.

Como apostar para participar?

Para participar da +Milionária, é bem fácil. Então, o jogo consiste em um volante que é dividido em duas partes importantes, frente e verso. O primeiro lado terá números até o 50. Enquanto a segunda parte, o verso, os números serão de 1 a 6.

Na primeira parte, a aposta mínima será de apenas 6 números, enquanto, na segunda apenas 2 números são selecionados. Portanto, no total você aposta em 8 números.

Agora que você já entendeu como é o modo de jogo, é preciso saber como realizar as apostas.

Segundo a própria Caixa, você pode fazer as apostas tanto de forma presencial ou até mesmo online. Você que deve escolher a melhor opção para o seu dia a dia. De acordo com a sua disponibilidade.

Apostas presenciais são feitas diretamente em uma casa lotérica e não exige um valor mínimo para compra do bilhete. Ou seja, ao adquirir um volante, já está concorrendo. Lembre-se apenas de pegar o bilhete nomeado com o nome dessa modalidade. Em seguida, marque todos os números que deseja depositar sua fezinha.

Basta somente validar o pagamento no caixa e aguardar o resultado do primeiro prêmio dessa nova modalidade. Pois, nele terá todas as informações da sua aposta. Por isso é muito importante tê-lo. Além disso, não o perca, pois caso seja o ganhador, deverá apresentá-lo para ter acesso ao resgate do dinheiro.

De forma online, a aposta é feita no site da Loterias Caixa, ou pelo aplicativo que possui o mesmo nome. Para ter acesso nessas plataformas, é necessário fazer um cadastro pessoal e do seu cartão de crédito.

Realize a sua aposta normalmente e arraste para o carrinho, cumprindo a taxa mínima de R$ 30 reais. Por fim, apenas coloque os dados solicitados do seu cartão e confirme o pagamento.