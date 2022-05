Sorteio do concurso 1790 da Timemania será nesta terça-feira (31); confira os detalhes

Nesta terça-feira (31) acontecerá o sorteio do concurso 1790 da Timemania. Se você acredita que a sorte está sorrindo para você, é melhor se apressar para realizar sua aposta. O prêmio de R$ 26 milhões dessa modalidade da loteria será pago a quem acertar as sete dezenas sorteadas. Confira mais detalhes na matéria desta segunda-feira (30) do Notícias Concursos.

A loteria Timemania ocorre desde o ano de 2008, e é uma das mais novas criadas pela Caixa. Assim, tenha em mente que você tem até amanhã, dia do próximo sorteio, para fazer sua aposta e concorrer ao prêmio de R$ 26 milhões do concurso 1790.

Como apostar no concurso 1790 da Timemania

Essa loteria é perfeita para aquelas pessoas que são apaixonadas por futebol. Engana-se quem pensa que precisa entender do esporte para fazer sua aposta. O nome Timemania é porque uma parte do valor arrecadado é disponibilizada para os times de futebol.

Essa modalidade possui uma dinâmica fixa. Dessa forma, para apostar, você precisa apenas escolher 10 números entre os 80 disponibilizados. Nesse caso, o apostador não consegue escolher mais dezenas de forma a aumentar suas chances.

Assim como na Mega-Sena, existem os bolões que podem melhorar suas chances de faturar o dinheiro. Além das 10 dezenas, é preciso escolher um time do coração entre os 80 clubes brasileiros que existem. Essa escolha tem impacto direto na receita dele, pois quanto mais apostas ele obtiver a cada sorteio, mais receberá.

Assim como as outras modalidades de jogos disponibilizados pela Loteria da Caixa, a Timemania pode ser apostada pela Internet para facilitar a vida das pessoas. Os sorteios acontecem três vezes por semana no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Conquanto, começa às 20h todas as terças, quintas e sábados.

Chances de ganhar

De acordo com a própria Caixa Econômica Federal, as chances de uma pessoa levar o prêmio máximo nessa modalidade é de 1 em 26.472,637. Já as chances de acertar o time do coração são de 1 em 80.

O último concurso da Timemania sorteou os números: 17 – 27 – 33 – 36 – 57 – 64 – 74. O time do coração sorteado foi Botafogo/SP. Como não teve nenhum ganhador, o valor acumulou e amanhã algum sortudo pode levar o montante de R$ 26 milhões. Então, não deixe para fazer sua aposta em cima da hora para o concurso 1790 da loteria.

