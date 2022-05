Super App do Banco Inter tem nova área de cartões

O Banco Inter oferece uma nova área de cartões no Super App do banco digital. De acordo com a fintech, a novidade foi elaborada para simplificar a vida de seus clientes, garantindo uma melhor experiência com os cartões de débito, crédito e consignado.

Atualmente o Super App do Inter está disponível para aparelhos Android e iOS. Para baixar o aplicativo em smartphones Android é preciso acessar a Play Store, já os usuários que utilizam aparelhos iOS devem baixar o Super App Inter pelo App Store.

Mais facilidade para os usuários

A grande vantagem da atualização feita pelo Banco Inter é que agora todas as informações referentes aos cartões no banco digital (físicos, virtuais e adicionais) poderão ser visualizadas em uma única tela. Desse modo, a solicitação de quaisquer versões dos cartões do Banco Inter deverão ser feitas nesta área.

Para o Banco Inter, com a nova opção de visualização, ficará muito mais fácil fazer compras online ou até mesmo físicas com o cartão virtual. Isso deve acontecer porque será bastante simples para os usuários da instituição financeira acessarem os dados do cartão Inter.

Com a atualização, a organização das compras também ficou mais fácil. Para isso, é preciso clicar em “Mostrar todas as compras” localizado abaixo da seção da fatura. Após clicar na opção citada acima, o cliente do banco digital pode visualizar todas as transações feitas com os cartões do Inter.

A visualização pode ser feita individualmente, por dia e mês, além de permitir que os clientes pesquisem compras específicas e até filtrar por data. Vale ressaltar que os usuários podem renomear compras e alterar suas categorias. Outra novidade é que clicando em cada uma das transações é possível conferir detalhes importantes das compras como data, local e detalhes das parcelas.

Saiba como solicitar o cartão de crédito do Banco Inter

Para aqueles que desejam um cartão de crédito, o Banco Inter pode ser uma boa opção, tendo em vista os cartões sem anuidade oferecidos pelas instituições. Para isso, é necessário acessar a nova área do Super App e clicar em “Solicitar Análise de Crédito” localizado na parte superior da tela.

Em seguida, basta indicar os dados solicitados pelo Banco Inter e aguardar a análise de crédito da instituição. O banco digital informa que é possível acompanhar o estado do pedido também na área de cartões e se aprovado, basta ativar a linha de crédito.

Entenda os Atalhos para CDB Mais Limite e Crédito Debitado na Hora

De acordo com o Banco Inter, a visualização de outros produtos financeiros do banco digital como o CDB Mais Limite de Crédito e o Crédito Debitado na Hora também ganharam destaque. Sendo assim, para acessar essas funções basta localizar a área de cartões, rolar a tela e escolher a opção desejada.

A atualização foi divulgada pelo Banco Inter no final de abril, portanto, ela deve ser disponibilizada aos poucos para os seus clientes. O banco digital solicitou para que os usuários que ainda não receberam a novidade aguardem a atualização do App.