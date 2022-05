SuperVia anuncia NOVAS vagas de emprego; confira os cargos

A SuperVia, uma das principais empresas de transporte ferroviário no Brasil, anuncia novas vagas de emprego. As oportunidades são destinadas a profissionais que se identifiquem com o perfil da companhia e tenham todos os requisitos da posição pretendida. Veja os cargos e mais informações sobre o processo de recrutamento.

SuperVia anuncia novas oportunidades de trabalho

Possuindo a maior malha ferroviária do país, a empresa SuperVia é um destaque no seu segmento de atuação. A companhia está buscando candidatos que atendam aos requisitos mínimos da função pretendida, além de residirem na cidade do Rio de Janeiro, onde as vagas estão disponíveis para candidatura.

Veja as oportunidades abertas para candidatura:

Técnicos III em Edificações;

Técnicos em Mecânica Industrial;

Coordenadores de Sistemas;

Auxiliares de Almoxarifado contratação de Materiais;

Analistas Administrativos Nível Júnior;

Analistas de Segurança Operacional nível Sênior;

Especialista de Via Permanente nível Sênior;

Atendente de Telemarketing nível Auxiliar e Operacional.

Além de remunerações compatíveis com as funções, os novos selecionados contam com diversos benefícios, como: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, plano médico e odontológico, home office, programa de treinamentos, plano de carreira, auxílio creche, previdência privada, auxílio funeral, programa de remuneração variável e seguro de vida.

Como se registrar

Para ocupar uma das vagas na empresa SuperVia, será necessário que o profissional resida na cidade do Rio de Janeiro, onde a empresa está disponibilizando as funções e atenda todos os requisitos mínimos. As inscrições estão sendo feitas através do site de participação.

