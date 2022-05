Suspeito é flagrado com drogas e arma de fogo durante abordagem

Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Cidade Universitária, em Maceió, na noite desta sexta-feira (6). Guarnições da Polícia Militar abordaram o homem e rapidamente encontraram maconha e um revólver com ele. Na residência onde mora com a mãe, os policiais apreenderam uma balança de precisão e mais maconha, totalizando 3.100 quilos. O…

Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Cidade Universitária, em Maceió, na noite desta sexta-feira (6).

Guarnições da Polícia Militar abordaram o homem e rapidamente encontraram maconha e um revólver com ele.

Na residência onde mora com a mãe, os policiais apreenderam uma balança de precisão e mais maconha, totalizando 3.100 quilos.

O autor foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.