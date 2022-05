Suspeito usa PIX para aplicar golpe de mais de 5 mil em supermercado

Um homem de 20 anos foi preso pelo crime de estelionato ao tentar aplicar um golpe envolvendo o PIX em um supermercado localizado no Centro de São Sebastião, Agreste de Alagoas, nesta sexta-feira (20). De acordo com informações da Polícia Militar, o homem comprou produtos do gênero alimentício três vezes em um intervalo de menos…

Um homem de 20 anos foi preso pelo crime de estelionato ao tentar aplicar um golpe envolvendo o PIX em um supermercado localizado no Centro de São Sebastião, Agreste de Alagoas, nesta sexta-feira (20).

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem comprou produtos do gênero alimentício três vezes em um intervalo de menos de 24 horas pelo delivery do estabelecimento, o Supermercado Natacha, enviando os comprovantes de pagamento por PIX em seguida.

Ele também chegou a fazer uma quarta compra, que incluía um celular no valor de R$ 960. Cada uma das compras totalizou o valor de R$ 1.346, fato que despertou questionamentos da proprietária do supermercado.

Quando verificou a conta bancária, a proprietária notou que nenhum dos pagamentos havia sido efetuado. Ela então acionou a Polícia Militar, mostrando os comprovantes falsos para a guarnição e indicando os locais onde as entregas foram feitas, além das características do golpista.

O homem foi rapidamente localizado e estava em posse do aparelho telefônico, que possuía provas que confirmavam a autoria dele no golpe. Os entregadores posteriormente o reconheceram.

Os policiais levaram o homem para a 6ª Delegacia Regional de Polícia em São Miguel dos Campos, onde ele foi preso em flagrante. O celular foi devolvido para a vítima, mas os outros produtos comprados não foram localizados.