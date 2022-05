SysMap Solutions recruta profissionais para programa de trainee

A SysMap Solutions, empresa brasileira de tecnologia – e especializada na transformação digital por meio da integração de sistemas -, está recrutando profissionais para se programa de trainee. Esta é a primeria edição da iniciativa, que reúne 70 vagas.

Podem participar pessoas com mais de 18 anos de idade, conhecimento em lógica de programação e em pelo menos uma dessas tecnologias: Java, Node.js, React, React Native e Javascript. Os candidatos devem ter, ainda, básicos conhecimentos em estruturas de dados / SGBD, disponibilidade para trabalhar remotamente, em horário comercial, com jornada de 40h semanais, e ser aprovado no bootcamp preparatório.

O treinamento intensivo, aliás, é gratuito tem duração de oito semanas, com 80 horas de aulas on-line e materiais extras, além de atividades teóricas e práticas. Ao final do período, os melhores alunos poderão ser contratados pela SysMap, dando continuidade no programa de trainee – desde que consigam pelo menos 60% de acerto total na prova e 50% de acerto em todas as etapas do teste.

Totalmente on-line, o Bootcamp foi estruturado para ser a porta de entrada dos novos talentos, garantindo que estejam preparados para trabalhar como desenvolvedor e ter a chance de crescer com a empresa.

O programa de trainee, por sua vez, também foi pensado com foco na trajetória do colaborador, que terá acesso a um conteúdo rico e hands-on para que você tenha uma experiência profissional completa, que inclui atuação em projetos reais e de destaque, além da chance de atuar e trocar conhecimentos com profissionais de nível sênior, e aprendizado contínuo na trilha desejada – isto é, especialista em Full Stack, Front-end, Back-end, Mobile ou Cloud/DevSecOps.

Sobre a SysMap

A SysMap é uma empresa que atua em diversas frentes de tecnologia, atendendo empresas de diversos segmentos por meio de uma grande variedade de frameworks e plataformas. Os contratados no Programa de Trainee poderão trabalhar, por exemplo, em grandes projetos, em empresas líderes de mercado nos segmentos Financeiro, Telecom, Varejo, Energia, Educação e Tecnologia.

Como se candidatar

Os interessados deverão se inscrever no processo seletivo até o dia 6 de junho pelo site https://content.sysmap.com.br/trainee-fullstack-sysmap.