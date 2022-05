De acordo com informações oficiais do Ministério do Turismo, o Observatório Nacional do Turismo ganhou uma versão para celular, o aplicativo possui uma funcionalidade que permite o acesso a painéis móveis e dinâmicos por meio de smartphones, sendo uma facilidade dinâmica possibilitada pela tecnologia.

Tecnologia: aplicativo inova o Observatório Nacional do Turismo

O Ministério do Turismo acaba de lançar uma versão para dispositivos móveis dos painéis dinâmicos do Observatório Nacional do Turismo, de acordo com recente divulgação oficial.

O espaço digital reúne uma série de informações, dados e indicadores do setor de Turismo. Os painéis interativos podem ser mais bem visualizados por usuários também de celulares e outros dispositivos móveis conectados à Internet.

O que é o Observatório Nacional de Turismo?

De forma sucinta, o Observatório Nacional de Turismo é uma ferramenta fundamental para a apresentação e interpretação de estatísticas sobre o setor de turismo, a partir de diferentes fontes de dados e variados contextos, informa o Ministério do Turismo.

Os painéis foram desenvolvidos pela Coordenação-Geral de Dados e Informações da Subsecretaria de Gestão Estratégica e pela Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Inovação do Ministério do Turismo.

Perfis de consulta

Os painéis apresentam dois perfis de consulta: “Ocupações formais do setor de turismo no Brasil” e “perfil socioeconômico das ocupações do setor de turismo no Brasil”.

De acordo com o Ministério do Turismo, o primeiro, por exemplo, possibilita que os dados sejam filtrados por atividade do setor, ano, região e obtenha-se informações como o número de trabalhadores formais, a remuneração média do turismo e o cenário em cada uma das regiões do país.

Já o espaço do perfil socioeconômico contém informações sobre o mercado de trabalho formal no Turismo, com recorte geográfico por macrorregião, unidade da federação, região turística e município. Também é possível visualizar os dados por Atividade Característica do Turismo (ACT), faixa etária e grau de instrução, por exemplo, destaca o Ministério do Turismo.

Radar do Turismo

Segundo o Ministério do Turismo, também está disponível uma nova edição do Radar do Turismo, uma publicação mensal que reúne os principais indicadores do turismo brasileiro, com análises das principais variáveis econômicas do ambiente e fatores que podem influenciar a realização de viagens no país e no mundo.

Dados oficiais

Conforme destaca o Ministério do Turismo, a publicação destaca, entre outros dados, que em fevereiro deste ano o Turismo do Brasil empregava cerca de 1,9 milhão de pessoas, principalmente, nos segmentos de alimentação (62%), alojamento (16,6%) e transporte de passageiros (12,4%).

Também em fevereiro, o Volume das Atividades Turísticas e a Receita Nominal, medidos pelo IBGE, cresceram 28,7% e 37,5%, respectivamente, quando comparados ao mesmo mês de 2021, destaca a divulgação oficial. Já a Receita Cambial Turística no Brasil (gastos de turistas no país), em fevereiro, chegou à marca de US$ 359,73 milhões, o que representou uma variação positiva de 70,10% na comparação com o mesmo mês do ano passado.

Certamente, a digitalização das informações abrange os acessos, sendo uma vertente relevante sobre a tecnologia no mercado atual em diversos aspectos.