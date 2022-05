O Governo Federal lançou satélites para reforçar o sistema de vigilância ambiental, de acordo com informações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), conforme destaca a Casa Civil.

Tecnologia: satélites no sistema de vigilância ambiental

O Carcará 1 e o Carcará 2 são parte do Projeto Lessônia e serão utilizados na vigilância de desmatamentos, queimadas e tráfico de drogas, informa o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Foguete Falcon 9 – empresa SpaceX

Segundo as informações oficiais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), os satélites foram lançados por um foguete Falcon 9, da empresa SpaceX, direto do Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, na Flórida (EUA).

Conforme recente divulgação oficial realizada pela Casa Civil no último dia 26, dois novos satélites brasileiros foram lançados da base espacial de Cabo Canaveral, no estado da Flórida, Estados Unidos, no dia 25 de maio de 2022.

Carcará 1 e Carcará 2: vigilância de desmatamentos, queimadas e tráfico de drogas

As informações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), destacam que o lançamento do Carcará 1 e Carcará 2 foi realizado por um foguete Falcon 9 da empresa SpaceX e serão utilizados para diversos fins, entre eles, vigilância de desmatamentos, queimadas e tráfico de drogas.

Os equipamentos pertencem ao governo brasileiro e foram adquiridos junto ao governo da Finlândia em 2020 por R$ 175 milhões, informa o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Centro de Operações Espaciais (COPE)

O lançamento foi acompanhado remotamente direto do Centro de Operações Espaciais (COPE), unidade subordinada ao Comando de Operações Aeroespaciais (Comae), em Brasília, e contou com a presença de diversas autoridades brasileiras, de acordo com informações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Benefícios para a região amazônica

De acordo com o Ministério da Defesa, a região amazônica será uma das mais beneficiadas, visto o monitoramento permanente e a maior precisão das informações essenciais para decisões estratégicas.

Ampliação do sistema de vigilância socioambiental

De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), o objetivo do envio dos satélites é ampliar o sistema de vigilância brasileiro, evitando desmatamentos ilegais, queimadas, tráficos de drogas, dentre outras irregularidades.

A tecnologia nas imagens e a alta resolução para as análises permitem a elaboração de novos projetos

A tecnologia dos satélites, chamada de “imagens de radar”, permite que sejam feitas imagens de alta resolução em qualquer hora do dia ou da noite e sob qualquer condição meteorológica, destaca o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), conforme divulgação reproduzida pela Casa Civil.