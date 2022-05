Teleperformance tem mais de 300 vagas de emprego pelo país

A Teleperformance está com mais de 300 novas vagas de trabalho por todo o país. A empresa com foco em relacionamento com o consumidor está buscando candidatos para atender aos requisitos mínimos das oportunidades de trabalho. Para efetuar sua candidatura, confira as próximas informações.

Teleperformance anuncia oportunidades de emprego

A Teleperformance é uma empresa que busca aprimorar e inovar no campo de comunicação e atendimento junto ao cliente. Com suporte para os idiomas português, inglês e espanhol, novos colaboradores com habilidade em idiomas e demais áreas são buscados para preencherem vagas em todo o Brasil.

No que se refere às oportunidades, a Teleperformance está à procura de candidatos com escolaridade desde o ensino médio ao ensino superior, com destaque para as áreas de Administração, Recursos Humanos, Compras, Direito e áreas equivalentes, além de fluência em Inglês/Espanhol em determinados cargos.

Seguem abaixo as oportunidades de trabalho e regiões respectivas , conforme site do Infojobs:

Especialista de Compras Diretas RH/TI (São Paulo/SP);

Auxiliar de Tesouraria (São Paulo/SP);

Expert em Interação Espanhol/Inglês (São Paulo/SP);

Coordenador de Planejamento (São Paulo/SP);

Assistente Jurídico (São Paulo/SP);

Líder Educador (Parnamirim/RN);

Monitor de Qualidade (Natal/RN);

Supervisor de Operação (Vila Prudente/SP);

Supervisor de Atendimento Call Center (Morumbi/SP);

Analista de Qualidade Júnior (São Paulo/SP);

Analista de Processos Sênior (São Paulo/SP).

Como se candidatar

Na disputa por uma das oportunidades de trabalho na Teleperformance, os concorrentes deverão verificar as exigências do cargo e efetuar sua candidatura no link de participação.

