Teltec Solutions recruta estudantes para programa de estágio

A Teltec Solutions está recrutando estudantes para a edição 2022 do seu programa de estágio. A empresa, que é especializada em consultoria e serviços, oferece, ao todo, 15 vagas para estudantes de todo o país, com disponibilidade para estagiar nas modalidades remota e presencial.

As chances são destinadas a estudantes matriculados em cursos das áreas de tecnologia, engenharias e exatas, sejam eles de universidades ou cursos técnicos, com interesse em trabalhar em uma das três frentes de atuação do programa: Infraestrutura, Segurança da Informação ou Cloud Computing.

De acordo com a Teltec Solutions, o programa visa formar os participantes, dando todo o apoio, conhecimentos e instruções necessárias para que eles possam finalizar o estágio e ter totais condições de entrar no mercado de trabalho. Há, ainda, uma chance real de efetivação, a depender da necessidade da área e desempenho do profissional.

Nesse sentido, durante o programa, a empresa vai trabalhar um cronograma de ensino específico, no qual os participantes, ao final, terão totais condições de cumprir os objetivos propostos, dentre eles tirar certificações específicas das tecnologias abordadas ao longo do programa.

Esta é uma ótima oportunidade para quem deseja ingressar no mercado, uma vez que os selecionados pelo programa irão trabalhar com algumas das mais bem-conceituadas tecnologias do mercado, como Cisco, Microsoft, Palo Alto, F5, entre outros parceiros da Teltec Solutions.

Como se candidatar

Os interessados devem acessar o site https://jobs.kenoby.com/teltecsolutions para obter mais informações sobre o processo seletivo e cadastrar o currículo na área de interesse.

Sobre a empresa

A Teltec é uma empresa de Tecnologia consolidada no mercado há 31 anos, com competência e experiência, trazendo a inovação como cerne do negócio. Ao todo, são mais de 700 clientes em todo o Brasil, que recebem sempre as melhores soluções disponíveis no mercado, com excelência técnica e qualidade no atendimento.