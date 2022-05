Conforme informações oficiais, o PDE 2031 aponta uma tendência de crescimento para os segmentos de transporte de carga geral e contêineres.

Os segmentos de transporte de carga geral e contêineres são os que possuem maior potencial de crescimento para a cabotagem, pois os granéis líquidos e sólidos são mercados já estabilizados, embora também venham apresentando crescimento, informa o Ministério de Minas e Energia (MME) através do PDE 2031.

Se a tendência dos últimos anos for mantida, em 2021, a cabotagem deve crescer mais de 10% em relação a 2020, e com a implementação do BR do Mar esse valor deve ser ainda maior.

Transporte rodoviário de cargas

A recuperação da economia nacional aumenta a demanda por caminhões no primeiro quinquênio. No segundo quinquênio, o crescimento de licenciamentos de caminhões novos se reduz devido à entrada em operação de projetos ferroviários.

Apesar disso, a frota continua a aumentar ao longo de todo período, informa o Ministério de Minas e Energia (MME). A eletrificação e hibridização de caminhões semileves, leves e médios avança, ultrapassando 10% dos licenciamentos em 2031.

Novas tecnologias elevam a eficiência energética de caminhões

A introdução de novos limites de emissão e o custo do combustível favorecem a adoção de tecnologias que melhoram a eficiência energética de caminhões, destaca o Ministério de Minas e Energia (MME).

Transporte de Cargas: participação por modo

Além de desempenhar papel considerável no transporte de grandes volumes, o transporte rodoviário de cargas é o principal responsável pela movimentação de bens de alto valor agregado para grande parte das demandas, de sua origem, até o destino.

Crescimento elevado na produção de transporte ferroviário

A tendência média é que a produção de transporte ferroviário cresça 193% nos próximos 15 anos, de acordo com o PNL 2035, e que a participação deste modo fique em torno de 35% com a concretização de uma rede ferroviária estrategicamente planejada.

Crescimento do transporte aeroviário

O modo aeroviário, apesar de representar uma fatia pequena do transporte como um todo, possui participação de dez a doze vezes maior na produção de transporte em valor do que em peso, o que não é observado em nenhum dos demais modos de transporte.

A representatividade do transporte de cargas na demanda energética do setor de transportes

Apesar da crescente participação do modo ferroviário, o transporte rodoviário de cargas mantém sua elevada representatividade na demanda energética do setor de transportes, informa o Ministério de Minas e Energia (MME).