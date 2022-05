Termolar divulga vagas de emprego pelo país; confira os cargos

A Termolar abre oportunidades inéditas para colaboradores capacitados que estão à procura de emprego. Com requisitos específicos para as vagas em questão, a empresa oferece salários compatíveis com o mercado e benefícios. Veja, a seguir, as informações sobre cada uma das oportunidades disponíveis.

Termolar divulga vagas de emprego pelo país

Quanto aos cargos, a Termolar seleciona profissionais com nível de escolaridade de ensino médio e superior, com proficiência voltada para as áreas de conhecimento de Preparação de Máquinas, Merchandising, Tecnologia da Informação e demais campos compatíveis. Além disso, período de experiência e conhecimento no pacote Office são desejáveis.

Na lista que segue, estão as vagas e os locais para seu exercício, conforme informações do site Infojobs:

Preparador de Máquinas (Porto Alegre / RS);

Almoxarife (Porto Alegre / RS);

Promotor de Merchandising (Porto Alegre / RS);

Promotor de Merchandising (Canoas / RS);

Aux. De Expedição (Porto Alegre / RS);

Aux. De Produção (Porto Alegre / RS);

Prom. De Merchandising (Belém / PA);

Anal. De E-Commerce (Porto Alegre / RS);

Anal. De Custos (Porto Alegre / RS).

Veja também: Prepara Cursos divulga vagas de emprego; veja as funções

Como se inscrever

Aos interessados nos cargos vagos pela Termolar, a inscrição está disponível no link de participação.

Além das vagas e dos salários compatíveis com o mercado, a empresa ainda garante benefícios aos seus colaboradores, como assistência médica e odontológica, auxílio creche e educação, vale transporte, além de estacionamento e local para refeições disponibilizados pela empresa.

Gostou das informações? Acompanhe sempre o Notícias Concursos.