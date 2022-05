Thoughtworks recruta profissionais da área de tecnologia

A Thoughtworks, uma consultoria global em tecnologia de informação que tem como foco o desenvolvimento ágil de software, está recrutando profissionais da área de tecnologia. As chances são para o programa Todas as Mulheres na Tecnologia, que, como o nome sugere, é voltado ao público feminino.

A iniciativa nasceu em 2017 com o objetivo de promover ações que incentivem e acelerem a presença de mulheres na tecnologia – todas as mulheres, considerando suas interseccionalidades e olhando para grupos que muitas vezes são excluídos ou poucos representados no setor. Atualmente, 60% da diretoria executiva da empresa é composta por mulheres e minorias de gênero sub-representadas (MMGS).

Aliás, o programa conta, ainda, com um recrutamento expresso, cujo foco é ampliar o número de mulheres com senioridade dentro da Thoughtworks, com foco em profissionais experientes que buscam espaço e apoio para se desenvolverem em papéis de liderança.

Nesse sentido, há chances para diferentes perfis, principalmente desenvolvedoras back-end, front-end e fullstack.

Como se candidatar

As inscrições para participar do processo terminam hoje, dia 15 de maio, e as interessadas poderão efetivar sua candidatura pelo endereço https://www.thoughtworks.com/pt-br/about-us/diversity-and-inclusion/todas-as-mulheres-na-tecnologia.

Sobre a empresa

A Thoughtworks é uma consultoria global de tecnologia que integra estratégia, design e engenharia de software para habilitar empresas e organizações disruptivas em todo o mundo a prosperar como negócios digitais modernos.

A companhia tem contribuído ao longo dos anos com uma variedade de produtos de código aberto, se destacando cada vez mais no mercado.

Atualmente, a ThoughtWorks conta com unidades em Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), Recife (PE) e São Paulo (SP).