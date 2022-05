Tibério abre vagas de emprego pelo país; veja cargos

A Tibério, empresa do ramo da construção, publicou oportunidades de emprego pelo país. Para se candidatar e concorrer às vagas disponibilizadas, é fundamental conhecer as exigências e especificações da instituição. Analise, a seguir, quais as oportunidades estão disponíveis e como se inscrever.

Tibério disponibiliza oportunidades de emprego

Fundada na cidade de São Paulo em 1964, a Tibério Construtora acumulou ao longo dos anos experiência e credibilidade. Sua relação com clientes e parceiros permitiu uma posição de base sólida entre as empresas do ramo.

Seu portfólio de atuação é bem amplo, há projetos hoteleiros, comerciais, residenciais, e multiuso, de médio a alto padrão com localização em bairros da capital paulista e região metropolitana.

Recentemente a empresa anunciou novas oportunidades de trabalho na empresa. Confira as vagas e analise qual se encaixa melhor em suas qualificações e plano de carreira.

Auxiliar Contábil (São Paulo);

Auxiliar Contábil Fiscal (São Paulo);

Assistente de Orçamento – Arquitetura e Engenharia (São Paulo);

Auxiliar de Orçamento (São Paulo);

Auxiliar Administrativo (São Paulo);

Auxiliar de Obras – Estudantes de Engenharia (São Paulo);

Estágio em Psicologia – Setor de Recursos Humanos (São Paulo);

Auxiliar de Arquitetura e Urbanismo (Guarulhos).

Veja também: Conduent abre vagas de emprego em São Paulo

Como realizar inscrição

Aqueles que almejam fazer parte do processo seletivo e futuramente do quadro de colaboradores da Tibério, é importante se atentar aos requisitos exigidos pela empresa em todos os processos da seleção. Confira as vagas e veja como realizar a candidatura através do link de participação.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos.