Ticket Log e Repom oferecem 20 vagas de estágio

Em busca de novos talentos para compor sua equipe, as marcas Ticket Log e Repom, ambas da Edenred, oferecem 20 vagas de estágio para estudantes do ensino superior interessados em trabalhar em diferentes frentes: trabalho de dados, tecnologia, projetos e processos e melhoria contínua.

São elegíveis universitários com formação de dezembro de 2023 a dezembro de 2024 e disponibilidade para atuar em Porto Alegre (RS), Campo Bom (RS) ou Barueri (SP) ou, ainda, em modelo híbrido. Os candidatos devem ser, ainda, curiosos e questionadores, saber sonhar grande e ter vontade de aprender e de fazer acontecer.

O programa tem como objetivo atrair jovens que almejam se desafiar no mercado de trabalho, busquem um ambiente inovador para crescer e se desenvolver, além de ter o perfil alinhado aos valores da Edenred. Com duração de dois anos, a iniciativa oferece, ainda, a possibilidade real de efetivação durante ou ao final do programa.

Atualmente, a Edenred cresce dois dígitos por ano e se orgulha por contar com um time multicultural, espalhado por mais de 46 países. A empresa, que é considerada uma das melhores para se trabalhar no Brasil, oferece, ainda, desconto em mais 200 instituições de ensino e acesso a uma plataforma com aulas ao vivo com pessoas do mundo inteiro.

Os contratados receberão, ainda, salário compatível com o mercado, vale refeição, vale transporte, seguro de vida, assistência médica, programas de saúde e descontos em academia. A empresa também oferece flexplace e flextime, além de programas que difundem a cultura de inovação e bem-estar e garantem jornadas flexíveis e modelo híbrido de trabalho.

Como se candidatar

Os interessados em participar do programa de estágio das marcas Ticket Log e Repom deverão acessar o site https://99jobs.com/edenred-fleet-mobility/jobs/230082?preview=true para obter mais informações sobre o processo seletivo e efetuar a inscrição. Segundo a Edenred, serão aceitas candidaturas até o dia 31 de maio.