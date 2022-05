Timemania acumula para R$ 19 milhões e amanhã tem sorteio; veja como apostar

O concurso 1781 da Timemania, que aconteceu nesse sábado (10/05) foi acumulado para 19 milhões de reais. Em consequência, o resultado vem de uma sequência de concursos que não obteve nenhum ganhador.

Quer conquistar essa bolada de dinheiro? Então, confira como você pode apostar para concorrer a esse prêmio.

Entenda um pouco mais sobre a Timemania

Com diversos jogos de futebol acontecendo em todo o país, fica difícil acompanhar todos, por isso que a maioria foca em apenas um.

Com a Timemania, você pode participar de um sorteio que ele pode te garantir um prêmio milionário. Além disso, você ainda pode selecionar um time do coração que pode ser o seu ou outro aleatório

Na verdade, o que importa, é que ele deve sair no sorteio do concurso vigente. Então, diante tantas opções de clubes de futebol no Brasil, escolher o time do coração fica um pouco difícil.

Mas sempre tem aqueles clubes que são mais sortudos do que outros. Com isso, aparecem com mais frequência no time do coração do Timemania. Portanto, se você deseja contar vantagens desse tipo de concurso, saiba que poderá dar muito certo, seguindo a lógica das estatísticas.

Além da escolha do time especial no bilhete do sorteio, o jogador também deve selecionar alguns números para contar com a sorte. Portanto, não é só o prêmio principal que o jogador tem direito a ganhar. Mas também diversos outros tipos de prêmios com valores menores caso acerte alguns números.

A Timemania surgiu de uma ideia incrível que visou misturar os fanáticos por futebol com loterias. Aliás, existem diversas pessoas que adoram apostar sobre diversos jogos de futebol, dando os seus palpites de acordo com o que está acontecendo atualmente no futebol brasileiro.

Como jogar e apostar na Timemania?

O jogo Timemania é um dos mais fáceis de se jogar e qualquer adulto acima de 18 anos pode fazer essas apostas. Além de ter a oportunidade de ganhar uma bolada de dinheiro com o seu palpite, se por algum acaso estiver certo, você também poderá ajudar o seu time do coração.

Sua forma de jogar, como dito, é muito fácil. Pois é disponibilizado um bilhete enumerado de 1 a 80. Sendo assim, para participar basta selecionar apenas 10 das 80 opções fornecidas. Assim como, marcar o time do coração disponível no volante, esse também será sorteado junto dos números do concurso.

Nos jogos, apenas 7 dos 10 números marcados são sorteados, juntamente do time do coração. A partir de 3 acertos desses números ou acertar o time do coração já é suficiente para ganhar um prêmio.

Então, nele você pode escolher se deixar ao jogo, selecionar os números aleatoriamente através da surpresinha. No entanto, se preferir, pode escolher pela teimosinha. Aqui, você aposta o seu jogo por 2 a 4 concursos consecutivos.

Resultado do concurso 1781

No sábado, dia 10/05/2022 foi feito o sorteio do concurso 1781 da Timemania. Então, para você ficar por dentro desse padrão específico e veja as dezenas sorteadas, assim como o time do coração. Será que esses números irão cair num próximo sorteio?

Números: 03, 06, 21, 42, 15, 20, 34.

Time do coração: VASCO – RJ

Logo, aproveite esses dados e anote para a sua estatística da Timemania. Dessa forma, fazendo uma média dos sorteios anteriores, você terá muito mais chances de ganhar.

Cuidado com golpes em outros sorteios

Existem muitas pessoas por aí que gostam muito de apostar nos jogos de futebol. Não somente para ganhar algum retorno em si, mas também para apenas supor um resultado e esperar estar certo.

Isso é tão comum no Brasil que acabou se tornando cultural tanto quanto apostar em jogos de loteria.

Com o acesso rápido e fácil da tecnologia, muitas pessoas resolveram que iriam desenvolver plataformas para realização de apostas online específica para jogos e esportes no geral. No entanto, saiba que nem todas as plataformas são confiáveis. Algumas podem até ser um pouco perigosas quanto a golpes.

Foi pensando nisso que as loterias caixa desenvolveram esse jogo especial, o Timemania. Para que assim, qualquer um possa ter acesso aos jogos de apostas apenas com uma taxa pequena, que é a do bilhete. Enquanto isso, nos sites onde é possível jogar, se exige uma taxa muito maior, com apostas mínimas.

Inclusive no próprio site da loteria federal é cobrada uma taxa mínima de 30 reais para realizar suas apostas.

Alguns desses jogos, como você já sabe, podem não ser considerados confiáveis. De certa forma, alguns são até golpes. Então, a opção de apostar pelas loterias caixa no seu time da sorte é extremamente confiável. Afinal, é um jogo do próprio Governo Federal.