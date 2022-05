Timemania acumulada; confira o valor do próximo concurso

O concurso 1789 da Timemania, que aconteceu nesse sábado (28/05) acumulou. Dessa maneira, o valor subiu para 26 milhões de reais, após uma grande sequência de concursos feitos sem nenhum ganhador.

Então, já pensou que esse prêmio milionário pode ser seu? Portanto, saiba exatamente como você pode fazer para realizar o sonho de conquistar essa bolada de dinheiro facilmente.

Entenda um pouco mais sobre a Timemania

Em primeiro lugar, a Timemania une dois mundos opostos, mas que têm algo em comum, que é o desejo de vencer. Afinal, a modalidade une o futebol e os jogos de loteria.

Dessa forma, neste jogo, a forma de jogar é diferente. Ainda tem que escolher os números da cartela. No entanto, há mais uma chance de ganhar algum prêmio devido a opção de escolher o time do coração. Aliás, que pode ser o seu favorito, como qualquer outro.

Como dito, o jogador também deve selecionar alguns números no volante para contar com a sorte. Pois, não é só o prêmio principal que o jogador tem direito a ganhar. Mas há premiações com valores menores, caso acerte alguns números.

Dessa maneira, a Timemania torna-se uma das modalidades populares da loteria, ao unir a paixão por apostas e futebol que o brasileiro tem. Assim, saiba como jogar.

Como jogar e apostar na Timemania?

Como dito anteriormente, a Timemania é um dos mais fáceis de se jogar dentre todas as loterias caixa. Pois, além de ter a oportunidade de ganhar uma bolada de dinheiro com o seu palpite, se por algum acaso estiver certo, você também poderá ajudar o seu time do coração sorteado! Não é incrível?

Para participar deve-se efetuar a compra de um bilhete, o qual é enumerado de 1 a 80, então basta selecionar apenas 10 das 80 opções disponíveis. Além disso, deve também marcar o time do coração disponível no volante. No concurso vigente, todos esses elemento serão sorteados.

Nos jogos, apenas 7 dos 10 números marcados são sorteados, juntamente do time do coração. Os prêmios são disponibilizados a partir de 3 acertos ou se acertar o time do coração.

Diante disso, você pode escolher se vai deixar o próprio jogo selecionar os números aleatoriamente através da surpresinha. No entanto, se confia nos números que selecionou, você pode continuar por até 4 tentativas consecutivas. Aliás, essa modalidade se chama teimosinha.

Resultado do concurso 1789

No sábado, dia 28/05/2022, aconteceu o sorteio do concurso 1789 da Timemania. Há alguns concursos consecutivos o prêmio acumula. Então, agora, alcançou a marca de R$ 26 milhões de reais para o próximo sorteio. Uma vez que, novamente, ninguém levou a bolada dessa vez.

Os números sorteados foram: 17, 27, 33, 36, 57, 64, 74.

Time do coração: BOTAFOGO – SP

Cuidado com golpes em outros sorteios

Existem muitas pessoas fanáticas que gostam muito de apostar nos jogos de futebol. Na verdade, nem sempre com a intenção em ganhar algum prêmio ao acertar o resultado. Mas, também para estar certo ao fazer sua suposição. Aliás, isso é tão comum no Brasil que acabou se tornando cultural tanto quanto apostar em jogos de loteria.

Agora com acesso fácil à tecnologia, diversas pessoas desenvolveram plataformas para realizar apostas online e específicas para esportes no geral. No entanto, nem todas são tão confiáveis assim. Então, deve se tomar cuidado para não cair em golpes.

Dessa forma, com o intuito de proteger os cidadãos que as Loterias Caixa desenvolveram a Timemania. Além disso, ainda facilita para que qualquer pessoa tenha acesso aos jogos de apostas. Enquanto isso, nos jogos fora da loteria online, exigem uma taxa muito maior para jogar.

Inclusive, no próprio site da loteria federal é cobrada uma taxa mínima de 30 reais para realizar suas apostas, porém existenciais, que para você realizar apenas uma única aposta, o preço beira às alturas e gera um retorno bem proporcional ao gasto.

Como você já sabe, alguns desses jogos não são confiáveis. Dessa forma, a melhor opção para as pessoas fanáticas por futebol e adoram realizar as suas apostas dos jogos é se dirigir para loterias federais e confiáveis.

Por fim, saiba que a loteria da Caixa Econômica Federal é conhecida e tem em todo o canto do país com as suas diversas variedades de jogos de apostas. Além disso, a sua criação foi feita pelo próprio governo para o público.

Dessa maneira, o ideal é se dirigir a uma casa lotérica ou apostar pela internet. Mas, saberá que é um jogo confiável.