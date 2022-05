Tio e sobrinho são mortos durante vaquejada em Canapi

Um duplo homicídio foi registrado na noite desse sábado (30), durante a realização de uma vaquejada, ocorrida no Sítio Cachoeira Velha, na zona rural de Canapi, Sertão de Alagoas. Informações dão fala que as vítimas eram tio e sobrinho. Segundo informações de populares, as vítimas, moravam no povoado promissão, zona rural de Inhapi, e estavam…

Um duplo homicídio foi registrado na noite desse sábado (30), durante a realização de uma vaquejada, ocorrida no Sítio Cachoeira Velha, na zona rural de Canapi, Sertão de Alagoas. Informações dão fala que as vítimas eram tio e sobrinho.

Segundo informações de populares, as vítimas, moravam no povoado promissão, zona rural de Inhapi, e estavam participando do evento quando foram alvejadas com vários disparos de arma de fogo.

Os homens, identificados como José Carlos Gomes de Oliveira, de 22 anos e Josinaldo Alves de Oliveira, de 35 anos, ainda foram socorridos para uma unidade de saúde da região e depois, o mais jovem foi transferido para o Hospital de Santana do Ipanema, mas não resistiram aos ferimentos.

Testemunhas contaram que dois indivíduos encapuzados e usando jaquetas se aproximaram das vítimas e dispararam contra elas, sem dar chance de defesa e fugiram em seguida.

Guarnições ainda realizaram buscas pelos suspeitos, mas ninguém foi encontrado. A motivação para o crime também não foi esclarecida. O crime será investigado pela Polícia Civil.

Morte de locutor

Na última quinta-feira (28) um locutor de vaquejada foi executado a tiros dentro do próprio bar, também na cidade de Canapi. Claudemir Pereira da Silva, ou Mata Grande, como era conhecido, foi atingido na cabeça e morreu no local, antes de receber atendimento de emergência. O Alagoas24Horas noticiou esse caso: