Tk Elevator anuncia NOVOS empregos; confira os cargos

O Tk Elevator, soluções de acessibilidade, anunciou novas oportunidades de trabalho na empresa. Aqueles que se interessarem em concorrer a uma das vagas, devem estar atentos às exigências solicitadas. Veja abaixo as chances ofertadas e a disponibilidade para cada região.

Tk Elevator anuncia oportunidades de trabalho

A Tk Elevator é um grupo industrial focado em soluções de acessibilidade com serviços especializados. A instituição está presente em mais de oitenta países e conta com uma equipe de colaboradores superior a 155 mil funcionários.

De acordo com relatos de ex-funcionários, a instituição é uma ótima opção para se trabalhar, com bons salários e ambiente de trabalho saudável. É possível ainda, o crescimento profissional de acordo com o desempenho de cada um.

Recentemente a instituição divulgou por meio da plataforma de oportunidades profissionais, InfoJobs, novas vagas de trabalho para o Brasil. Confira abaixo:

Oficial de Manutenção (Belo Horizonte);

Estágio em Instalação (Goiânia);

Estágio Administrativo (Nova Hamburgo);

Consultor Comercial Externo (Curitiba);

Oficial de Manutenção – Vaga para PCD (Fortaleza);

Oficial de Manutenção (João Pessoa);

Estágio em Cobrança (Porto Alegre);

Assistente em Segurança do Trabalho (Chapecó).

Como se candidatar

A Tk Elevator estabelece alguns requisitos para os cargos com vagas abertas. Aquele que se interessar em participar do processo seletivo, deve se atentar às oportunidades disponíveis e os requisitos para cada uma. Confira no link de participação mais informações acerca das vagas ofertadas, os requisitos e qualificações exigidas.

