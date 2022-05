Top 10 melhores jogos de realidade virtual que você pode jogar sem controle

Quando se trata de jogar jogos de RV, é sempre necessário ter um controle e outros tipos de equipamentos. Mas e se alguém não puder pagar o hardware e os acessórios caros para jogos de RV? Não há com o que se preocupar, pois encontramos muitos jogos de RV que não exigem controladores. Você também pode jogar esses jogos em seus dispositivos Android e iOS. Então, vamos avançar para a lista dos melhores jogos de VR sem controle para jogar.

Esses jogos lhe darão uma experiência realista de jogos VR. Ajudará se você colocar um fone de ouvido para se sentir confortável durante os jogos. Aqui vamos nos:

Melhores jogos de realidade virtual sem controle para jogar 2022

Soldado 2

Trooper 2 é um jogo de simulação popular que faz você se sentir em um campo de batalha. É um jogo novo, mas de tendência, que recebeu muitas críticas positivas das pessoas. Este jogo mostra a vida de um soldado que luta contra seu oponente em uma zona de guerra. O soldado pode mover-se para qualquer lugar, onde obterá algum alvo para atirar e ganhará pontos de acordo. É um jogo 100% mãos-livres que não requer nenhum hardware para jogar, e os usuários precisam exigir um fone de ouvido VR e um dispositivo Android para jogar.

Montanha-russa VR

VR Roller Coaster é outro jogo popular de VR que está disponível para iOS e Android. Este jogo não requer nenhum controlador para jogar, mas requer suporte ao Google Card Cardboard. Ele lhe dará uma sensação real de experimentar passeios de montanha-russa no parque de diversões. Existem diferentes slides para melhorar a experiência dos usuários. Desaceleração de velocidade, inversões, controle de encostas íngremes e muitos outros cenários podem ser facilmente controlados pelo seu fone de ouvido.

Golpe Esmagador

Smash Hit é um jogo tridimensional popular que não requer nenhum controle para jogar. Neste jogo, você verá algumas estruturas de vidro onde você deve quebrar o vidro sem se machucar. Você tem que quebrar o vidro com alta precisão para que os objetos não caiam em você. Este jogo tem 50 salas de vidro com retenção gráfica diferente, então experimente este jogo e experimente uma palavra virtual de óculos.

Snow Strike VR

Snow Strike é um jogo de realidade virtual onde os jogadores precisam atacar as cabeças inimigas para tirá-los do jogo. Eles também podem controlar seus tiros e atacá-los com as mãos. Existem muitos níveis neste jogo que precisam ser limpos e manter seus inimigos completamente fora do jogo. O objetivo principal é remover todos os inimigos do jogo e se tornar o primeiro jogador a permanecer sozinho no jogo. Ele tem alguns gráficos incríveis, e o desenvolvedor também faz atualizações regulares no jogo para torná-lo mais interessante.

VR X-Racer

Se você gosta de jogar jogos de corrida de carros, você deve experimentar este jogo fantástico. É um jogo 3D com alguns gráficos incríveis, e a melhor coisa sobre este jogo é que ele suporta detecção de movimento. Você precisa mover seu fone de ouvido em direções diferentes para executar seu carro. Ele fornecerá uma experiência da vida real para os usuários. Neste jogo, os usuários também enfrentarão alguns obstáculos que o tornam mais desafiador. Então você não deve perder este jogo a qualquer custo.

A escuridão aumenta

É um jogo bidimensional que deve ser jogado apenas por quem ama cenas de terror em sua vida. Haverá alguns ataques de zumbis neste jogo, o que proporcionará uma experiência realista. É principalmente um jogo de construção lenta que assusta o jogador dessas cenas de terror. Se você se atreve a jogar jogos de terror, isso é algo que você deve tentar. Entre no seu quarto e apague todas as luzes para aproveitar a experiência realista de Darkness Rises no seu headset VR.

Espaço final

End Space é um jogo 3D onde você sentirá que está em uma estação espacial. O principal objetivo deste jogo é proteger a nave espacial dos inimigos com um botão de gatilho. Haverá uma grande batalha onde você terá que vencer seus inimigos sem um controle neste jogo. Você pode usar o botão de gatilho em seu fone de ouvido para atirar nos inimigos. Se o fone de ouvido não tiver um botão, você poderá usar o recurso de disparo do olhar no painel de configurações do fone de ouvido. Não é legal? Então experimente este jogo, aproveite a sensação realista da estação espacial.

Caminhada no Céu da Morte

Death Sky Walk é um dos jogos de realidade virtual mais assustadores que podem ser jogados sem nenhum hardware adicional. O jogo é sobre andar pelo ar em uma experiência de VR e lutar com seus inimigos e vários desafios. Pode ser difícil para algumas pessoas jogar este jogo devido à falta de concentração. Mas, se você gosta de aventuras assustadoras, este jogo é para você. Pode ser um dos jogos mais emocionantes que você já jogou.

Salto de rua VR

É um jogo relacionado a saltos de rua que não requer nenhum controle, mas requer o fone de ouvido da melhor qualidade com um botão de gatilho. Neste jogo, você tem que atravessar a estrada evitando veículos, e o nível aumentará lentamente em que a velocidade do tráfego também aumentará. Você terá que obter uma visão geral completa dos ângulos de 360 ​​graus para ver tudo. Embora seja um jogo simples da vida real, ele vem com alguns personagens incríveis que o tornam mais emocionante.

VR Racer

Se você é um daqueles que amam corridas de carros, definitivamente deve experimentar este jogo. Neste jogo, os jogadores têm que dirigir seus carros com muito cuidado, evitando outros acidentes com veículos. Eles terão o controle de ângulos de 360 ​​graus para verificar o carro de todos os lados. É bem conhecido por suas incríveis técnicas de VR que o diferenciam de outros jogos.

Conclusão

Portanto, esses são os melhores jogos de VR que não exigem o controle para jogar. Nós compilamos a lista depois de experimentar esses jogos. Aproveite-os e deixe-nos saber qual jogo você amou na seção de comentários.

GUIAS RELACIONADOS: