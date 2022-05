TORRA abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

As Lojas Torra, uma das maiores companhias do segmento de varejo no país, abre novas colocações no Brasil. As vagas estão disponíveis em diferentes níveis hierárquicos e cidades espalhadas em todo o território nacional. Para se inscrever, o profissional deve atender todas as exigências da função. Acompanhe mais informações.

TORRA anuncia novas posições de trabalho

A empresa TORRA, fundada há mais de trinta anos no Brasil, é uma das maiores empresas de moda com preços acessíveis no país. Em busca de novos funcionários, a companhia divulgou novas posições de trabalho em várias unidades espalhadas em todo o território brasileiro.

Confira os setores com vagas disponíveis para inscrição:

Vagas nas Lojas Físicas da companhia;

Vagas no Escritório;

Vagas no setor de Logística;

Vagas no Torra Cartões.

Os profissionais interessados deverão encaminhar um currículo atualizado informando a área que pretende ocupar na companhia. É importante que o interessado tenha experiência na função, dessa forma ele garante maiores chances de contratação entre os demais candidatos.

Veja também: Nestlé abre NOVAS vagas de emprego para todo o país

Como realizar sua inscrição

Para se candidatar em uma das funções fornecidas pela empresa TORRA, os interessados devem atentar-se aos requisitos da área que pretende exercer, pois somente serão aceitos candidatos que atendam todas as exigências. Para se candidatar basta acessar a página de inscrição.

A companhia deixa à disposição dos novos colaboradores, salários compatíveis com a área exercida, além de um pacote de benefícios, que incluem: plano médico, transporte, plano odontológico, vale alimentação, desconto em produtos e auxílio farmácia.

Quer saber mais informações sobre os empregos da semana? Acompanhe todos os dias as divulgações do Notícias Concursos e confira processos de seleção e recrutamento em primeira mão.