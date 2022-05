TOTVS abre vagas de emprego para Agente de Prospecção

A TOTVS, especializada em tecnologia, abre vagas de emprego para o cargo de Agente de Prospecção. Para se inscrever é necessário atender todos os requisitos exigidos e residir no estado de São Paulo. Acompanhe mais informações e veja como se candidatar.

TOTVS divulga novas oportunidades de trabalho em São Paulo

A TOTVS, maior empresa de tecnologia do Brasil, oferece soluções especializadas aos seus clientes, além de atender diversos segmentos do mercado. Em busca de novos profissionais, a companhia abre dez vagas para ocupar a função de Agente de Prospecção, no estado de São Paulo, com uma faixa salarial no valor de R$2.000,00 além dos benefícios.

Segundo informações retiradas do site VAGAS, veja os requisitos exigidos:

Nível superior completo ou em andamento;

Conhecimentos específicos em Pacote Office, técnica de prospecção, PowerPoint, conceitos de CRM, Google suíte e funil de vendas;

Experiência em áreas de prospecção, atendimento ao cliente ou em pós vendas.

Além da remuneração compatível, a TOTVS oferece aos novos colaboradores um pacote com diversos benefícios, que podem incluir assistência médica, refeitório, programa de remuneração variável, home office, cooperativa de crédito, vale transporte, consignado, auxílio creche, plano odontológico, bicicletário, convênio com empresas parceiras, horários flexíveis, previdência privada, programa de treinamentos, restaurante interno, seguro de vida e vale refeição.

Como se registrar

Para fazer parte da equipe TOTVS, os profissionais interessados em ocupar uma das vagas no cargo de Agente de Prospecção deverão atender todos os requisitos exigidos, além de residir no estado de São Paulo. Para se inscrever basta acessar o site de inscrição.

