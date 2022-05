(Trabalhando) Maneiras de obter o Discord Nitro gratuitamente em 2022

Discord é uma das melhores plataformas para os jogadores formarem sua comunidade e jogarem com outros jogadores. Ele oferece vários recursos, incluindo servidores gratuitos, criação de canais, compartilhamento de mídia, streaming, etc. Bem, a maioria dos recursos fornecidos no Discord são gratuitos, mas sim, alguns recursos extras vêm com uma assinatura paga. Se você optar pelo Discord Nitro, obterá recursos adicionais, como vapor 1080p a 60fps, tamanho de upload maior, mais emojis e vários outros. O Discord Nitro não é gratuito e você terá que pagar US $ 10 por mês para aproveitá-lo.

Como obter o Discord Nitro de graça

Nem todo mundo quer pagar pela assinatura paga e aproveitar os recursos do Discord Nitro gratuitamente. Se você deseja aproveitar os recursos do Discord Nitro sem pagar taxas, provavelmente está no lugar certo. Neste artigo, discutiremos várias maneiras de ajudá-lo a obter o Discord Nitro gratuitamente.

Obtenha o Discord Nitro grátis com o YouTube Premium

Em muitos países, os usuários do Youtube recebem três meses de acesso gratuito ao Discord Nitro se assinarem o YouTube Premium. Bem, existem certos requisitos que os usuários devem cumprir para obter o Discord Nitro gratuitamente com o YouTube Premium.

A oferta está disponível para regiões do Brasil, Canadá, Austrália, Alemanha, Japão, França, Grã-Bretanha, Rússia, África do Sul, Nova Zelândia, Coreia, Turquia e EUA.

Você não pode aproveitar o Discord Nitro gratuitamente se assinar o plano Premium de três meses do YouTube.

Você deve ser um assinante pela primeira vez do YouTube Premium para obter o Discord Nitro gratuitamente.

Além disso, você deve habilitar e-mails de marketing do YouTube.

Se você atender aos requisitos acima, poderá seguir as etapas para obter o Discord Nitro com o YouTube Premium-

Dirija-se ao YouTube Premium página da web e assine a assinatura premium aqui.

Depois de se inscrever no YouTube Premium, abra o e-mail associado à sua conta do YouTube Premium e verifique se há e-mails promocionais do YouTube.

Abra o e-mail e você encontrará o link para três meses de Discord Nitro grátis.

Abra o link e siga as instruções na tela para obter o Discord Nitro.

Programa de Parceiros Discord

Se você se inscrever no Discord Partner Program, poderá obter o Discord Nitro gratuitamente como recompensa. Muitas vezes, o Discord premia as melhores comunidades em sua plataforma, e o Discord Nitro será a recompensa dada. A melhor matriz da comunidade dependerá do engajamento, moderação do servidor, qualidade do conteúdo e vários outros fatores. Para se registrar no Discord Partner Program, siga as etapas abaixo-

Dirija-se ao Configurações do servidor do seu servidor.

Aqui, do lado esquerdo, clique em Ativar comunidade e, no lado direito, clique em Iniciar.

Agora você será solicitado a verificar o e-mail e digitalizar o conteúdo de mídia de todos os membros. Feito isso, clique em Próximo.

Em seguida, você terá que configurar um canal de texto para as regras e diretrizes e outro canal de texto para atualizações da comunidade. Feito isso, você pode clicar em Próximo para seguir em frente.

Em seguida, você receberá duas configurações opcionais; habilite-os se desejar. Agora, marque a caixa de seleção para Concordo e entendo, e depois clique em Terminar.

Isso transformará seu servidor em uma comunidade. Bem, existem requisitos específicos que você deve passar para desbloquear o Server Insights e ser considerado para o Discord Partner Program-

O servidor deve ter 8 semanas de idade.

Deve haver pelo menos 500 membros em seu servidor.

Seu servidor deve ter 50 membros ativos semanais.

Você deve ter a autenticação de dois fatores habilitada.

Seu servidor deve ter 20% de retenção semanal de membros em um período de 2 meses.

Deve haver 100 visitantes semanais.

Se você atender a esses requisitos, terá acesso a Informações do servidor, e você poderá se inscrever no programa de parceria. Para isso, dirija-se ao Programa de parceiros guia e clique em Candidate-se a Parceria.

Agora, siga todas as etapas e registre-se com sucesso como parceiro. Depois de se registrar como parceiro, você terá direito a recompensas como o Discord Nitro gratuito.

Testes gratuitos do Discord Nitro

Muitas vezes, o Discord atualiza os testes gratuitos para os testes do Discord Nitro. Se você tiver sorte e os testes gratuitos do Discord Nitro estiverem abertos, você pode se registrar e obter o Discord Nitro gratuitamente.

Receba Discord Nitro como um presente

Você pode pedir para alguém presentear você com o Discord Nitro. Você também pode participar de sorteios com Discord Nitro como prêmio. Se você vencer, terá a assinatura do Discord Nitro.

Palavras finais

É assim que você pode obter uma assinatura do Discord Nitro gratuitamente. Se você não deseja pagar pelos recursos do Discord Nitro e deseja obtê-lo gratuitamente, siga as etapas deste artigo e poderá obter o Discord Nitro gratuitamente.

