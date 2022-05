‘Trabalhar por Alagoas e ter mais mulheres no alto escalão’, diz Paulo Dantas em discurso de posse

Em seu primeiro discurso como governador de Alagoas, Paulo Dantas afirmou que irá continuar trabalhando por Alagoas. Dantas venceu as eleições indiretas e foi eleito governador-tampão com 21 votos na Assembleia Legislativa de Alagoas, neste domingo, 15. Com 21 votos, Paulo Dantas é eleito novo governador de AL “Ninguém vai parar a mudança. Ninguém vai…

Em seu primeiro discurso como governador de Alagoas, Paulo Dantas afirmou que irá continuar trabalhando por Alagoas. Dantas venceu as eleições indiretas e foi eleito governador-tampão com 21 votos na Assembleia Legislativa de Alagoas, neste domingo, 15.

Com 21 votos, Paulo Dantas é eleito novo governador de AL

“Ninguém vai parar a mudança. Ninguém vai parar a nossa Alagoas. Estou preparado e com muita vontade de trabalhar. O grande desafio é justamente fazer com que Alagoas siga mudando, transformando a vida da nossa gente. Meu compromisso é dar prioridade para o social. Fazer mais por quem mais precisa. Vou ser o governador amigo de Maceió, o governador amigo de Arapiraca, o governador dos 102 municípios alagoanos. Porque a mudança não pode e nem vai parar”, disse em seu discurso de posse.

Ele destacou que nomeará mais mulheres para o secretariado, em posse que acontecerá nesta segunda-feira (16). Ele anunciou também que George Santoro voltará ao Governo para continuar o trabalho a frente da Secretaria da Fazenda.

O cardiologista José Wanderley compôs a chapa encabeçada por Paulo Dantas e foi eleito vice-governador de Alagoas. Ele retorna ao Palácio República dos Palmares após 11 anos.

A posse do novo governador e vice-governador ocorreu ainda na Assembleia Legislativa, conduzida pelo presidente da Mesa Diretora, o deputado Marcelo Victor. Já a transmissão do cargo está agendada para o final da tarde deste domingo, no Museu Palácio Floriano Peixoto, no Centro.

Paulo Dantas – Natural de Maceió, Paulo Dantas é produtor rural com formação em administração de empresas pelo Centro Universitário Cesmac. Foi prefeito de Batalha por dois mandatos, entre 2005 e 2012. Ele foi eleito deputado estadual em 2018 e agora assume o cargo de governador de Alagoas.

José Wanderley – Natural de Cacimbinhas, José Wanderley Neto é um médico cardiologista e professor do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal de Alagoas. Filiado ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro, foi candidato a prefeito de Maceió em 2004 e vice-governador de Alagoas de 2007 a 2011.