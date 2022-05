Tradicional sorveteria de Coruripe conquista paladar de maceioenses com receitas artesanais

A Sorveteria da Praça funciona todos os dias na Praça do Skate, na Ponta Verde, a partir das 16h

35 anos de tradição e um sabor inigualável! É isso que você vai encontrar na Sorveteria da Praça. O food truck inaugurado há um mês e instalado na Praça do Skate, no bairro de Ponta Verde, na Capital alagoana, tem conquistado os paladares maceioenses com as receitas artesanais da dona Maria Lúcia Santos Souza.

Original de Coruripe, lá o sorvete leva o nome de santo, São Judas Tadeu, e homenageia tradicionais sabores da terra como o de cocada de coco verde (com pedacinhos da cocada), o de delícia de abacaxi e de banana caramelada.

Tudo começou em 1987, na cidade alagoana, quando Dona Lúcia iniciou a produção – de forma artesanal, com uma batedeira caseira – de picolés de cinco sabores: chocolate, morango, flocos, creme com passas e coco. Hoje são 30 opções, uma mais deliciosa que a outra!

“São sabores e cores que despertam suas memórias afetivas relembrando o carinho e amor de mãe e de avó!”, descreve o perfil da sorvetira do Instagram (@sorveteria_da_praca_).

O produto chegou a Capital depois que a pandemia obrigou o genro Roberto Porangaba, casado com a filha da Lucia, Márcia Elias, precisou encontrar uma nova forma de trabalho.

Os sorvetes podem ser encontrados em um charmoso trailer decorado com flores, na rua Duraval Guimarães, na praça do Skate, no bairro da Ponta Verde. Os valores variam de R$ 7,00 a R$ 28,00. O horário de funcionamento é das 16h às 20h (segunda e domingo) e das 16h às 22h (terça a sábado).