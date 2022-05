Tráfego de veículos é liberado em trecho da BR 101 que estava interditado há um ano

Foi liberado na manhã desta quinta (19) o trecho da BR 101, na altura do km 138, onde se abriu uma cratera há cerca de um ano, na cidade de São Miguel dos Campos. As obras de recuperação da vida foram realizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a liberação da via…

Foi liberado na manhã desta quinta (19) o trecho da BR 101, na altura do km 138, onde se abriu uma cratera há cerca de um ano, na cidade de São Miguel dos Campos. As obras de recuperação da vida foram realizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a liberação da via foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A cratera se abriu em maio de 2021, ‘engolindo’ parte da via durante a quadra chuvosa. A rodovia foi bloqueada nos dois sentidos e o prazo inicial era de quatro meses, contudo, o trecho ficou bloqueado por quase um ano.

O departamento afirmou que o incidente foi causado pela erosão, agravada pela existência de águias pluviais. Durante o período de interdição, os veículos de carga foram desviados para a BR 316 e AL 110.