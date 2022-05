Transição Demográfica: definição e características

Transição Demográfica: um resumo completo sobre o tema

O termo “transição demográfica” é utilizado para denominar as variações nas taxas de crescimento da população de um determinado local.

O assunto é abordado com muita frequência por questões de geografia, principalmente dentro da prova do ENEM e dos vestibulares.

Assim, para que você possa se preparar da melhor forma possível, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre a transição demográfica. Confira!

Transição Demográfica: definição

O termo “transição demográfica” é usado por especialistas para definira a dinâmica do crescimento populacional e as suas variantes.

A transição demográfica foi primeiramente elaborada no ano de 1929 pelo estudioso Warren Thompson. O objetivo de Thompson era contestar a teoria malthusiana, criada por Thomas Malthus no século XIX.

Transição Demográfica: características

A teoria da transição demográfica afirma que as taxas de crescimento de uma população são variáveis.

A teoria é usada por estudiosos para calcular as variações dentro de uma determinada população, exemplificadas pelas taxas de natalidade e as taxas de mortalidade.

Transição Demográfica: dados

A transição demográfica permite o cálculo de diversas variantes dentro de uma população, como o crescimento populacional e a distribuição das faixas etárias. No ano de 1950, por exemplo, a média de expectativa de vida passou de 30 anos para 50 em quantidade significativa dos países do mundo.

Pesquisas realizadas entre os anos de1950 e 2010 mostraram que, a cada 100 mil nascimentos, o índice de mortalidade entre bebês com medos de um ano de idade caiu de 139 para 43.

Na avaliação da mortalidade entre homens e mulheres, ainda, ficou comprovado que as mulheres, na maioria dos países, vivem em média 4 anos a mais do que os homens. Porém, é claro que devemos levar em consideração que esses dados são apenas médias e que existe uma variação dependendo do estilo de vida, ambiente e das condições biológicas de cada indivíduo.

Segundo especialistas, ainda, o controle da demografia no século XXI será desafiador para os países mais pobres pois, uma vez que eles possuem problemas, como a falta de saneamento básico e falta de água potável.