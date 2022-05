Transpedrosa divulga NOVOS empregos pelo país; confira

A Transpedrosa, especialista em transporte de cargas perigosas, anunciou vagas de trabalho para várias regiões do país. Para concorrer a uma das vagas, é necessário seguir as exigências descritas em cada item. Confira abaixo, quais os cargos estão com vagas abertas e veja instruções para realizar a inscrição.

Transpedrosa divulga oportunidades pelo país

Especialista em transporte de cargas perigosas, a Transpedrosa atua com elevados padrões de alta produtividade e segurança. Fundada em Ouro Preto – MG em 1962, a instituição tem como base segurança, transparência, responsabilidade ambiental e inovação.

Para seus colaboradores a instituição oferta benefícios como auxilio academia, vale transporte, refeitório interno, seguro de vida e cesta natalina. Trabalhando com uma equipe altamente capacitada e focada em obter os melhores resultados em sua área, a instituição anunciou por meio da plataforma Vagas.com que está com vagas em algumas regiões do Brasil. Confira a seguir quais os cargos disponíveis e realize sua inscrição.

Aprendiz em Eletromecânica (Feira de Santana);

Estágio em Marketing, Administração Pública e Propaganda (Contagem);

Estágio Administrativo (Contagem);

Estágio em Comércio Exterior (Contagem);

Estágio em Engenharia Elétrica, Eletrônica e Automação (Contagem);

Estágio em Manutenção Preditiva (Contagem);

Coordenador de Manutenção (Itaúna);

Estágio em Inteligência de Mercado (Contagem);

Como realizar candidatura

A Transpedrosa busca pessoas que estejam dispostas a crescer juntamente com a empresa, ofertando oportunidade de carreira. Para se candidatar e concorrer a uma das vagas disponibilizadas, é importante possuir as qualificações que a função exige. As vagas ficam disponíveis para candidatura por tempo limitado. Para conferir mais a respeito das oportunidades em aberto, acesse o link de participação.

