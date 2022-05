Três pessoas ficam feridas após barreira atingir veículo; rodovia interditada

Três pessoas ficaram com ferimentos leves após uma barreira deslizar e atingir um veículo em um trecho da BR 101, na altura do Km 119, em São Miguel dos Campos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os três ocupantes do carro foram resgatados por populares e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento da…

PRF/AL

Três pessoas ficaram com ferimentos leves após uma barreira deslizar e atingir um veículo em um trecho da BR 101, na altura do Km 119, em São Miguel dos Campos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os três ocupantes do carro foram resgatados por populares e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento da cidade.

Devido ao deslizamento, o trecho da rodovia foi totalmente interditado. Ainda segundo a PRF, há confirmação de alagamento na BR 316, em Pilar, passando apenas um veículo por vez.

Em Marechal Deodoro, na BR 424, a PRF também registrou pontos de alagamento, mas a circulação de veículos está normal.