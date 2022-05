TRT de Paraná também terá seleção

Recentemente, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Paraná divulgou que vem avançando nos preparativos para seu novo concurso.

Este, portanto, será mais um dos Tribunais da Justiça do Trabalho a iniciar certame. Nesse sentido, confira aqui quais são os demais estados que farão seleção.

De acordo com o órgão, então, o certame já se encontra na fase de elaboração. Contudo, o TRT de Paraná ainda não possui uma data final para a conclusão e publicação do edital do evento.

Ademais, é importante frisar que o TRT da 9ª Região já possui comissão formada desde o mês de março deste ano. Isto é, trata-se do grupo responsável pela organização de todo processo licitatório de seu concurso.

Segundo o órgão, assim que a definição da banca examinadora ocorrer e o contrato se formalizar, haverá publicação do edital

A realização do concurso do TRT PR já tem a autorização do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). A entidade concedeu a autorização a todos os órgãos da Justiça do Trabalho, incluindo o do Paraná.

TRT PR já conta com mais de 200 vagas disponíveis

Até o momento ainda não se tem definição sobre quantas vagas de serão ofertadas por meio do concurso do TRT PR.

No entanto, a expectativa é que existam vagas de acesso imediato e também aquelas para a formação de cadastro de reserva.

Além disso, conferindo a plataforma do Tribunal, é possível verificar que, atualmente, a instituição possui cerca de 214 cargos vagos. Isto é, são eles:

Analista judiciário, com 66 vacâncias.

Técnico judiciário, com135 vacâncias.

Auxiliar judiciário, com 13 vacâncias.

Assim, o certame poderá contar com uma quantidade de vagas próxima a estes números, a depender o espaço orçamentário.

Como foi o último concurso?

O último edital do órgão ocorreu durante o ano de 2015 sendo a seleção dos candidatos homologada em 2016. Já em 2017, o certame teve o seu período de validade estendido por mais 18 meses, sendo válido até junho de 2019.

Ademais, é importante lembrar que o concurso daquele ano se destinou à formação de cadastro de reserva. Desse modo, na época, houveram vagas para o cargo de técnico, ou seja, de níveis médio e médio/técnico e também para analista jurídico, que exige curso superior.

O salário inicial variava entre R$ 5.395,92 a R$ 10.425,75 de acordo com o cargo.

Em 2015, então, cerca de quase 63 mil candidatos efetuaram a inscrição para participar do processo seletivo. Este, por sua vez, contou com exames objetivos e discursivos.

Conferindo o concurso da época, portanto, os candidatos já podem se preparar para a prova do TRT do Paraná. No entanto, este não será o único estado a fazer seleção na Justiça do Trabalho. Outros Tribunais também a farão como, por exemplo, o de Piauí.

Diretor de TRT do Piauí fala sobre autorização de concurso

Recentemente, o diretor geral do TRT do Piauí, Humberto Magalhães Ayres, comentou sobre a realização do próximo concurso da entidade. Isto é, que contará com vagas para o preenchimento de cargos efetivos.

Durante entrevista, então, o diretor declarou que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) já autorizou a realização do concurso para o preenchimento de 19 vagas. Estas serão para cargos de áreas técnicas do tribunal, que contempla cargos da área de Tecnologia da Informação.

Contudo, o edital que deve ser publicado pelo órgão também deverá contar com vagas a outros cargos. Isso ocorre porque o Tribunal de Piauí receberá cargos de outros TRTs. Dentre estes, no entanto, não está o Paraná.

Trata-se de uma exigência do CSJT após a autorização dada para a realização de um novo concurso.

Segundo a entidade, a redistribuição de cargos entre os tribunais com o TRT PI deverá ocorrer sem reciprocidade, ou seja, o órgão receberá novos cargos, mas não irá precisar enviar nenhum.

“Nós estamos agora aguardando a chegada desses técnicos, prosseguir com as tratativas de concurso que é o caminho natural para a prover esses cargos. O Pleno do TRT22 já aprovou este concurso e na semana passada foi criada a comissão”, declarou o diretor.

Ayres também confirmou avanço no processo de seleção

Questionado sobre o tema, o diretor geral do TRT PI informou que o órgão teve um grande avanço no processo de seleção da banca examinadora de seu concurso. Assim, se encontra na fase de análise das propostas das instituições que já demonstraram interesse.

Ayres informou que houve a solicitação por parte do tribunal ao CSJT sobre a necessidade de um aporte financeiro. Desse modo, a instituição deverá se aproximar ainda mais do lançamento de seu certame logo após receber os recursos orçamentários do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

“Estamos analisando o termo de referência. Mas, estamos no aguardo do repasse orçamentário do CSJT para prosseguirmos. O tribunal não tem como prosseguir se não for dado este aporte”, relatou Humberto.

Todos os preparativos para a realização do concurso deverão ser administrados pela comissão organizadora do certame, que já foi definida e divulgada desde o mês de abril deste ano. A portaria contendo o nome de seus membros saiu no Diário Eletrônico do TRT22 e cita:

“Cria a comissão de Concurso, responsável pelo acompanhamento e execução de todas as etapas do concurso público para provimento de cargos do quadro de servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos termos da decisão proferida na sessão do dia 09 de março de 2022 pelo Tribunal Pleno.”

Confira os órgãos que enviarão cargos para TRT PI

Respeitando uma exigência feita pelo CSJT, alguns órgãos deverão redirecionar cargos para o TRT PI. Assim, esta ocorrerá de acordo com a decisão de fevereiro deste ano.

Nesse sentido, os tribunais que irão remanejar cargos são os da:

4ª Região, ou seja, do Rio Grande do Sul

5ª Região, ou seja, do estado de Bahia

6ª Região, de Pernambuco

8ª Região, Pará e Amapá

10ª Região, DF e e Tocantins

11ª Região, Amazonas e Roraima

12ª Região, Santa Catarina

13ª Região, Paraíba

14ª Região, Rondônia

18ª Região, Goiás

19ª Região, Alagoas

21ª Região, Rio Grande do Norte

23ª Região, Mato Grosso