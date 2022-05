O Concurso que elegerá as “Melhores Vilas Turísticas” do mundo está com inscrições abertas, informa o Ministério do Turismo.

Turismo: benefícios econômicos e visibilidade para as “Melhores Vilas Turísticas”

De acordo com a divulgação oficial do Ministério do Turismo, para participar, as regiões precisam ter até 15 mil habitantes e sediar atividades rurais. Conforme destaca o Ministério do Turismo, a documentação deve ser enviada ao Ministério do Turismo até 27 de maio.

Os municípios brasileiros que possuam estratégias inovadoras e transformadoras para o turismo em áreas rurais têm até 27 de maio para se inscreverem na 2ª edição do concurso mundial “Melhores Vilas Turísticas”.

De acordo com o Ministério do Turismo, desenvolvida pela Organização Mundial do Turismo (OMT), a iniciativa contará com três representantes brasileiros, que serão escolhidos pelo Ministério do Turismo e concorrerão com outros destinos em nível global.

Visibilidade

Em 2021, a Rota do Enxaimel, situada na região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, foi uma das ganhadoras; o que é bastante relevante para a economia local, já que é uma forma de tornar a região atrativa para turistas de forma abrangente.

Conforme informações oficiais, para participar, os interessados precisam enviar a documentação necessária ao e-mail candidaturas@turismo.gov.br, em português e, também, em inglês ou espanhol.

As dúvidas sobre a seleção podem ser encaminhadas para o mesmo endereço eletrônico. As propostas devem ser feitas por entidades públicas ou privadas, associações, pessoas físicas ou jurídicas que representem as comunidades, ressalta o Ministério do Turismo.

Caso a inscrição seja iniciativa do setor privado ou do terceiro setor, é necessário indicar no e-mail que a candidatura conta com a anuência da prefeitura ou do órgão oficial de turismo do município a que a vila se vincule.

Localidades rurais

Conforme informa o Ministério do Turismo, podem participar da chamada pública localidades rurais com até 15 mil habitantes, que abriguem atividades tradicionais, como agricultura, silvicultura, pecuária ou pesca, e que compartilhem valores e o estilo de vida da comunidade.

Critérios

Assim como na primeira edição do concurso, o Ministério do Turismo levará em consideração outros três critérios para a classificação dos destinos: estar posicionado digitalmente e conseguir divulgar seus produtos turísticos; possuir ações de turismo de base comunitária ou produção associada, como nas áreas de alimentos e de artesanato, e dispor de um evento tradicional com visitação turística no calendário oficial.

Benefícios

Por meio de um selo, a Organização Mundial do Turismo (OMT) identificará as “Melhores Vilas Turísticas”, que servirão de exemplo de destinos rurais na relação com bens culturais e naturais, a preservação e a promoção de valores rurais e comunitários e a defesa da inovação e da sustentabilidade nos aspectos econômicos, sociais e ambientais.

A Organização Mundial do Turismo (OMT) também vai disponibilizar um programa de apoio a aldeias e vilas que não tenham sido classificadas, neste primeiro momento, para obter o selo.

A entidade criará, ainda, uma rede para a troca de experiências, boas práticas, conhecimentos e oportunidades de desenvolvimento do turismo rural, além do ganho referente à visibilidade local, como citado anteriormente.