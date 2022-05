Uber recruta profissionais para o preenchimento de 100 vagas

A Uber está recrutando profissionais para o preenchimento de 100 vagas de emprego. As contratações vão de encontro com o momento da empresa, que planeja dobrar sua equipe de engenharia no Brasil para atender à demanda crescente pelo serviço. A previsão é de que até o fim de 2022, o Centro de Tecnologia da Uber no país passe de 100 para 250 profissionais.

As chances são para diferentes cargos, com foco especialmente na equipe de tecnologia focada em desenvolvimento de soluções para pedidos por meio da plataforma. Há oportunidades para Sr Software Engineer, Sr Software Engineer Frontend, Sr Software Engineer Backend, Staff Engineer Backend – Core Services, entre outros.

Os contratados serão alocados na nova sede da Uber no Brasil, o Uber Campus, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. A boa notícia é que a empresa adotou o modelo de trabalho híbrido, em que os funcionários precisam trabalhar de maneira presencial apenas em alguns dias da semana. Há, ainda, a possibilidade de trabalhar de forma 100% remota.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas é importante notar que a empresa busca por profissionais multidisciplinares e que compartilhem de suas crenças e valores.

Como se candidatar

O processo seletivo será totalmente on-line e está aberto para profissionais de todo país, refletindo toda a diversidade encontrada nas mais de 100 milhões de pessoas que usam o app todos os dias.

As inscrições podem ser realizadas diretamente pelo site www.uber.com/br/pt-br/careers, onde também estão disponíveis as informações sobre os requisitos e escopo de atuação de cada uma das posições abertas.