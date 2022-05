Udesc recebe inscrições do Vestibular de Inverno 2022

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) abriu o período de inscrição do Vestibular de Inverno 2022. De acordo com o edital, os interessados podem realizar o cadastro até o dia 6 de junho.

As inscrições devem ser feitas por meio do preenchimento de formulário eletrônico no site da Udesc. Ainda segundo o edital, as inscrições são gratuitas.

O processo seletivo contará com duas modalidade de ingresso: análise do histórico escolar do ensino médio e aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). A universidade vai aceitar o desempenho das edições do exame de 2017 a 2021.

Os candidatos deverão indicar a modalidade de ingresso no momento da inscrição. Aqueles que optarem por usar as notas do ensino médio deverão apresentar o histórico escolar.

O edital estabelece ainda que a média final precisará estar dentro de um padrão de nota de 0 a 10. Os candidatos que tiverem outro padrão de nota, com conceitos diferentes, terão de apresentar uma declaração da instituição com a conversão para o padrão de 0 a 10.

Vagas e resultados

A oferta total da Udesc para o Vestibular de Inverno 2022 é de 1.040 vagas para 37 cursos de graduação. De acordo com o edital, do total das vagas, a Udesc reserva 30% para o Programa de Ações Afirmativas da Udesc, sendo 20% das vagas para os candidatos que fizeram todo o ensino médio em escolas da rede pública e 10% para candidatos negros.

Conforme o cronograma, a divulgação do resultado, com a lista da 1ª chamada, está prevista para o dia 12 de julho. A seleção visa o ingresso de novos alunos no segundo semestre deste ano. O início das aulas será em 15 de agosto

Acesse o site da universidade para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFAM abre o período para pedidos de isenção da taxa de inscrição do PSI 2022; saiba mais.