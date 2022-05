UECE abre período de inscrição do Vestibular EaD 2022

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) abre nesta terça-feira, dia 3 de maio, o período de inscrição do Vestibular EaD 2022 para cursos de graduação na modalidade a distância. De acordo com o edital, as inscrições serão recebidas até o dia 7 de junho.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio do site da UECE. Para efetivar o cadastro, os candidatos precisam efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 70. De acordo com o edital, estudantes de baixa renda poderão solicitar a isenção.

A UECE abre também nesta terça-feira (3) o prazo para envio dos pedidos de isenção da taxa de inscrição. As solicitações de isenção devem ser feitas no site da universidade até 5 de maio, próxima quinta-feira. Além disso, os estudantes devem apresentar os documentos até o dia 6 de maio.

Seleção

A seleção do Vestibular EaD 2022 da UECE será feita em apenas uma fase, com a aplicação de provas de forma presencial. Conforme o cronograma, a aplicação das provas está prevista para o dia 3 de julho.

A prova de conhecimentos gerais será objetiva e vai contemplar as áreas de Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática e Linguagens e Códigos, que inclui uma prova de redação.

Os candidatos poderão consultar os locais de prova e o ensalamento por meio do Cartão de Informação do Candidato, que será liberado no dia 30 de junho. De acordo com o edital, os locais de prova serão nas seguintes cidades: Amontada, Aracoiaba, Beberibe, Boa Viagem, Camocim, Canindé, Fortaleza, Icó, Iguatu, Itarema, Jaguaribe, Orós, Quiterianópolis, Quixadá, Quixeramobim, Santa Quitéria e São Gonçalo.

Resultados

Ainda de acordo com o edital, os gabaritos preliminares serão publicados no dia 4 de julho, dia seguinte ao da aplicação das provas. Após a análise dos recursos, a UECE deve liberar o gabarito definitivo a partir das 17h do dia 22 de julho, mesma data de divulgação da lista de candidatos habilitados para a correção da prova de redação.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

