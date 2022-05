UECE aplica provas da 1ª fase do Vestibular 2022/2 neste domingo

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) realiza neste domingo, dia 1º de maio, a aplicação das provas da 1ª etapa do Vestibular 2022/2. De acordo com o cronograma, o exame será aplicado das 9h às 13h.

Ao todo, a UECE espera 10.214 candidatos para as provas. Conforme o edital, os locais de prova serão nas cidades de Crateús, Fortaleza, Iguatu, Itapipoca, Limoeiro do Norte e Quixadá. Os candidatos podem consultar os locais de prova e o ensalamento através do site da UECE.

Ainda de acordo com o edital, as provas da 1ª fase serão compostas por 85 questões das seguintes áreas:

Ciências Humanas: Filosofia, Geografia, História e Sociologia;

Ciências da Natureza e Matemática: Biologia, Física, Matemática e Química;

Linguagens e Códigos: Educação Física, Língua Estrangeira e Língua Portuguesa.

Os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto para acessar os locais de prova. Além disso, é preciso levar caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul. A UECE recomenda ainda que os candidatos cheguem com uma hora de antecedência.

Em decorrência da pandemia da Covid-19, a UECE seguirá o protocolo de segurança. Desse modo, os colaboradores deverão usar máscara de proteção facial.

A divulgação do resultado da 1ª etapa está prevista para o dia 18 de maio. Os locais de prova da 2ª fase serão liberados no dia seguinte, 19 de maio.

Vagas e resultados

A oferta total da UECE é de 1.974 vagas para ingresso no segundo semestre deste ano. Do total das vagas ofertadas no Vestibular 2022/2, 1.196 são para Fortaleza e 778 para os campi da UECE no interior do Ceará.

Há reserva de vagas para estudantes oriundos de escolas da rede pública de acordo com a Lei de Cotas, com percentual para pretos (4,65%), pardos (61,88%), indígenas (0,23%) e para cotas sociais (33,24%). Há também a reserva de 5% das vagas para candidatos PcD.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final do Vestibular 2022/2 está prevista para o dia 1º de julho.

