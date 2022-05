UECEVest recebe inscrições para novos alunos até a próxima sexta-feira (27)

O curso pré-vestibular da Universidade Estadual do Ceará (UECE), o UECEVest, recebe inscrições para a formação de novas turmas até as 20h do dia 27 de maio, próxima sexta-feira. Os interessados devem realizar as inscrições exclusivamente on-line, por meio do preenchimento de formulário eletrônico.

De acordo com as orientações do cursinho, além de preencher todas as informações solicitadas, os candidatos devem anexar os documentos exigidos no edital.

Esse processo visa a seleção de estudantes bolsistas em situação de vulnerabilidade social. Portanto, podem participar da seleção estudantes oriundos da rede pública de ensino, que estejam cursando o 3º ano de Ensino Médio ou tenham cursado todo o Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano) na rede pública, e que pertençam a famílias com renda per capita igual ou inferior a meio salário mínimo.

Seleção

De acordo com o edital, a seleção dos inscritos será feita em duas etapas. A 1ª etapa consiste na análise documental, enquanto a 2ª etapa contará com a realização de entrevistas com os candidatos. As entrevistas serão feitas somente com os inscritos considerados aptos na 1ª etapa.

Ainda conforme o edital, a ordem de classificação vai seguir a ordem crescente de renda per capita declarada no Cadastro Único (CadÚnico).

Vagas e resultado

A oferta total do Pré-universitário UECEVest é de 40 vagas para estudantes bolsistas. As vagas são para os turnos da manhã e da tarde do curso intensivo. O curso tem duração de um semestre e o início está previsto para 11 de julho.

As aulas do cursinho têm como objetivo preparar os estudantes para realizar as provas dos vestibulares do Ceará e também as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado está prevista para o dia 10 de junho.

