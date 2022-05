UEG recebe inscrições para seleção com aproveitamento das notas do Enem

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) abriu nesta sexta-feira, dia 13 de maio, as inscrições para a seleção que visa o aproveitamento de vagas remanescentes do Vestibular 2022/1. De acordo com o edital, as inscrições serão recebidas até o dia 18 de maio, próxima quarta-feira.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente por meio do site da universidade no período indicado.

Essa seleção da UEG será feita a partir do aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Portanto, só poderão participar da seleção os estudantes que tenham feito as provas de uma das edições aceitas e que tenham obtido a nota exigida.

Podem se inscrever candidatos que tenham concluído o Ensino Médio e que tenham realizado as edições do Enem de 2019, 2020 e/ou 2021. De acordo com o edital, a nota mínima exigida é igual ou superior a 500 pontos na média das quatro provas objetivas e da redação. Além disso, o estudante não pode ter zerado nenhuma das provas.

Ainda de acordo com o edital, a classificação dos inscritos será feita por ordem decrescente de média do Enem, respeitando o limite de vagas em cada curso, cidade e turno indicados no formulário de inscrição.

Vagas e resultado

A oferta da UEG é de 1.100 vagas para 27 cursos de graduação de diversas áreas. Há vagas para os cursos de Psicologia, Farmácia, História, Geografia, Agronomia, Ciência Contábeis, Engenharia Civil, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Enfermagem, Design de Modas, Ciências Econômicas e outros.

A divulgação do resultado final, com a lista de classificados para as vagas, está prevista para o dia 25 de maio. As matrículas deverão ser feitas nos dias 26 e 27 seguintes.

Veja mais informações no edital.

