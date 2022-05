UEM libera 2ª chamada da 3ª etapa do PAS e do Vestibular 2021

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) publicou na tarde desta segunda-feira, dia 16 de maio, a 2ª chamada do Vestibular 2021 e do Processo de Avaliação Seriada (PAS) 2021. Desse modo, os candidatos já podem conferir as listas de novos convocados no site da UEM.

De acordo com o cronograma da universidade, os convocados nesta chamada devem solicitar a matrícula até as 23h59 desta terça-feira, dia 17 de maio. As matrículas podem ser feitas no site da UEM ou por meio do App Vestibular UEM. Para realizar a matrícula, é necessário apresentar todos os documentos exigidos no edital até o dia 18 de maio.

A UEM prevê uma terceira chamada para o dia 30 de maio, com matrícula nos dias 1º e 2 de junho.

Sobre os processos seletivos

A oferta total da UEM para o Vestibular 2021 é de 2.367 vagas, com a reserva de 1.335 oportunidades para os candidatos cotistas. A reserva é para as cotas raciais e sociais, ou seja, voltada para pessoas de baixa renda, e para candidatos autodeclarados pretos e pardos.

A universidade aplicou as provas desta edição no dia 20 de fevereiro. Conforme indicado no edital, a avaliação foi composta por 50 questões objetivas e uma prova de redação.

Já as provas do PAS 2021 foram aplicadas no dia 27 de março. Os inscritos na 3ª etapa fizeram uma prova composta por questões sobre conhecimentos específicos, uma prova de redação e uma prova com questões de Conhecimentos Gerais, Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa e Língua Estrangeira.

A UEM está ofertando 747 vagas para os aprovados na 3ª etapa do PAS 2021, com reserva de acordo com a Lei de Cotas. Desse modo, há vagas exclusivas para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas da rede pública.

